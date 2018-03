Rekordowo wysoka liczba mieszkań za gotówkę

Z najnowszego raportu NBP wynika, że w IV kwartale 2017 r. aż 74 proc. nowych mieszkań w największych miastach zostało kupionych za gotówkę. Oznacza to powrót do rekordowo wysokiego poziomu z IV kw. 2016 r. Expander zwraca też uwagę na dane mówiące o utrzymującej się ogromnej przewadze opłacalności inwestycji w mieszkania na wynajem w porównaniu do lokat bankowych

NBP opublikował właśnie raport na temat sytuacji na rynku nieruchomości w IV kw. 2017 r. Zawiera on mnóstwo ciekawych informacji. Jedną z nich jest szacowany udział zakupów gotówkowych nowych mieszkań w 7 największych miastach. W ostatnich 3 miesiącach ubiegłego roku wyniósł on aż 74 proc. Zakupy tylko w nieco ponad jednej czwartej były więc finansowane kredytem. Wyrównany został zatem rekord z IV kw. 2016 r. Jest to o tyle ciekawe, że w tym samym czasie znacząco, bo o 7 proc. wzrosła wartość udzielonych kredytów hipotecznych. Trzeba jednak dodać, że na rynku wtórnym udział takiego finansowania prawdopodobnie jest zdecydowanie wyższy. Jednak, nawet biorąc pod uwagę ten fakt, aby udział zakupów gotówkowych pozostał taki sam jak przed rokiem, wartość gotówki ulokowanej na rynku nieruchomości musiała wzrosnąć.

Przyczynę tej sytuacji znajdziemy na wykresie z raportu NBP pokazującym opłacalność wynajmu mieszkań w porównaniu do innych form lokowania kapitału. Zestawiając odsetki z lokat bankowych (zielona linia na wykresie) i zyski z najmu mieszkań, te drugie dawały w 2017 r. rekordowo wysoką nadwyżkę. Nie powinno więc dziwić, że w ubiegłym roku o prawie 22 mld zł skurczyło się saldo depozytów terminowych gospodarstw domowych. Wiele osób posiadających duże oszczędności kupowało lokale na wynajem, które przynoszą im dużo wyższe zyski niż odsetki, które mogą uzyskać w banku. Stąd tak wysoki udział zakupów gotówkowych.

Na koniec warto jednak dodać, że choć zyskowność zakupu mieszkania na wynajem jest obecnie bardzo atrakcyjna, to taka inwestycja ma też pewne wady. Pieniądze z lokaty czy obligacji można wypłacić w dowolnej chwili, natomiast sprzedaż nieruchomości może zająć miesiące. Poza tym istnieje ryzyko, ze kupimy lokal, którego nikt nie będzie chciał wynająć za taką cenę, która zapewni nam odpowiedni zysk. Tego rodzaju inwestycje warto więc podejmować rozważnie, bardzo dokładnie analizując różnego rodzaju ryzyka.