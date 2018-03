Włoscy politycy żądają wstrzymania imigracji

Jeden z kandydatów na premiera Włoch lider Ligi Matteo Salvini zażądał w środę natychmiastowego wstrzymania przyjmowania migrantów ratowanych na morzu. Tak odniósł się do ostrzeżeń o możliwości przybycia terrorystów do Włoch i do aresztowania dżihadysty.

Salvini skomentował niedawne ostrzeżenie unijnej agencji Frontex o możliwej obecności terrorystów na łodziach migrantów i środowe zatrzymanie w Turynie bojownika i propagandzisty Państwa Islamskiego (IS), 23-letniego obywatela Włoch i Maroka.

Zagrożenie terrorystyczne jest bardzo wysokie; po aresztowaniach i ujawnieniu przez Frontex możliwości przeniknięcia terrorystów do tych, którzy przybywają, apelujemy o natychmiastowe działania, o żelazne kontrole wszystkich naszych granic morskich i lądowych oraz zawieszenie wszelkiego dalszego przyjmowania migrantów na naszych wybrzeżach - oświadczył przywódca Ligi.

Salvini, ostro krytykujący politykę migracyjną władz Włoch, ubiega się o fotel premiera po wyborach z 4 marca, które nie przyniosły wyraźnego zwycięzcy. Od trzech tygodni trwają nieformalne rozmowy na temat powołania nowego rządu.

PAP, MS