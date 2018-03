Promieniujący problem

Do dziś nie mamy w Polsce podziemnego składowiska odpadów promieniotwórczych, natomiast mamy dobre warunki geologiczne, by takie składowisko mogło istnieć; warto w tym kierunku prowadzić dalsze badania - uważa prezes Państwowej Agencji Atomistyki Andrzej Przybycin.

Prezes PAA wziął udział w środę we Wrocławiu w jednym z paneli dyskusyjnych zorganizowanych w ramach cyklu regionalnych konferencji konsultacyjnych dotyczących rządowego projektu Polityka Surowcowa Państwa (PSP). Spotkanie we Wrocławiu dotyczyło III Filaru PSP: „Pozyskiwanie surowców z odpadów, ich zamienniki oraz rekultywacja i remediacja”.

Przybycin podkreślił, że dziś nie mamy w Polsce podziemnego składowiska odpadów promieniotwórczych.

„Mamy natomiast dobre warunki geologiczne, by takie składowisko mogło istnieć. To jest problem, który w Polsce jest w pewnym zawieszeniu (#) jest duża grupa odpadów, dla których najlepszą lokalizacją byłyby głębokie miejsca w strukturze geologicznej, w tym kierunku powinno się prowadzić dalsze badania, to powinno znaleźć się w Polityce Surowcowej Państwa” - mówił Przybycin.