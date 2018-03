Innowacje to niekończący się proces

Z procesem innowacji wiąże się ciągłe eksperymentowanie, ulepszanie. Trzeba testować różne rozwiązania, aby w końcu wybrać to faktycznie wartościowe dla klienta – o tym, jak Alior Bank podchodzi do wdrażania nowatorskich rozwiązań, opowiada p.o. prezes Zarządu Katarzyna Sułkowska

Alior Bank pozycjonuje się jako bank innowacyjny, nieustannie wprowadzający nowoczesne rozwiązania. Ale czy banki jeszcze zarabiają na innowacjach, jakie wprowadzają, czy też wdrażanie innowacji ma na celu wyłącznie utrzymanie się w stawce?

Katarzyna Sułkowska: Innowacje są stałym elementem zarówno gospodarki w całości, jak i sektora bankowego. Każda innowacja musi przede wszystkim zaspokajać konkretne potrzeby klienta, które przeważnie wynikają z poszukiwania prostoty i wygody. To widać w wielu dziedzinach, choćby w telekomunikacji.

Trzeba też pamiętać, że potrzeby klienta ewoluują. Inne są, gdy jesteśmy młodzi, i inne, kiedy pojawia się rodzina. Wprowadzając innowacje, chcemy na te zmieniające się oczekiwania odpowiedzieć. Dążymy do tego, aby oferować klientom to, co jutro, pojutrze i za miesiąc będzie adekwatne do ich potrzeb.

A jeśli rozwiązanie, na którego pozytywny odbiór liczyliście, okazuje się niewypałem, to wiąże się to ze stratami finansowymi. Rozumiem, że te straty są wliczone w cały proces wdrażania innowacji.

Z procesem innowacji wiąże się ciągłe eksperymentowanie, ulepszanie. To niekończący się proces. Ekonomika innowacji zawsze bierze to pod uwagę. Trzeba testować różne rozwiązania, aby w końcu wybrać to faktycznie wartościowe dla klienta. Jeśli zatem ktoś stawia na innowacje, to musi być świadomy tego, że porażki są stałym elementem procesu ich tworzenia i wdrażania.

Czy jednak banki w ramach wdrażania nowoczesnych rozwiązań nie zaczynają powoli iść w kierunku takiego modelu działania, jaki mają fundusze venture capital, które są zadowolone, kiedy uda się jedna inwestycja na dziesięć?

Filozofia działania venture capital i firm, które pracują nad innowacjami i ich wykorzystaniem, jest zupełnie inna. Dla firm to długoterminowa konieczność, aby utrzymać konkurencyjność, aby odpowiadać na potrzeby klientów i dostarczać najlepsze, najbardziej efektywne produkty. W naszym planie finansowym zawsze jest pewna pula środków, którą przeznaczamy na innowacje. Dzisiaj traktujemy to jako inwestycję, ale nie oczekujemy szybkiego zwrotu. Venture capital dostarcza funduszy na rozwój innowacyjnych firm. Banki często inicjują również tego typu działalność, aby wspierać innowacyjne start-upy i wykorzystywać ich rozwiązania we własnych procesach innowacji.