Emeryci muszą pomagać finansowo swoim rodzinom

Dwóch na pięciu emerytów pomaga finansowo swoim bliskim. Średnia kwota miesięcznej, zazwyczaj bezzwrotnej pomocy to 430 zł - wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie BIG InfoMonitor. Co piątemu emerytowi zdarzyło się też coś kupić rodzinie na raty.

Jak wskazało PAP BIG InfoMonitor, z badania, w którym uczestniczyły osoby w wieku co najmniej 60 lat przebywające na emeryturze, do zasilania budżetów rodziny przyznaje się 41 proc. ankietowanych emerytów.

„Jedna trzecia, spośród deklarujących pomoc, czyli co siódmy emeryt z całej populacji, pomaga co najmniej raz w miesiącu. Z kolei 40 proc. pomagających robi to od czasu do czasu, a jedna czwarta tylko w wyjątkowych sytuacjach” - wskazali autorzy badania zrealizowanego przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie BIG InfoMonitor.

„Zdecydowanie częściej” skorzy do pomocy są mężczyźni, co wynika z ich lepszej sytuacji finansowej - podało BIG InfoMonitor. Według GUS połowa mężczyzn w 2016 r. pobierała emeryturę w wysokości do 2 tys. 302 zł brutto, a połowa kobiet - w wysokości do 1 tys. 591 zł brutto. „Mężczyźni (45 proc.) częściej niż kobiety (27 proc.) przechodząc na emeryturę, mają jakieś oszczędności. W efekcie, jeśli już wchodzi w grę pomoc rodzinie, to udziela jej 50 proc. emerytowanych panów i jedynie 37 proc. emerytek” - wskazało BIG InfoMonitor.

Badani deklarują, że przede wszystkim sami wychodzą z inicjatywą pomocy (dziewięciu na dziesięciu). Jednocześnie 3 proc. przyznało, że to bliscy zwracają się do nich o wsparcie, a kolejnych 6 proc. mówi, że „czasami prosi rodzina, a czasami jest to samodzielna decyzja”. Świadczona w ramach rodziny pomoc finansowa to w 95 proc. darowizna - wyjaśniono. „Respondenci, którzy wskazali, że pomagają rodzinie przekazując pieniądze w formie pożyczki, zostali również zapytani, czy pożyczane kwoty są im rzeczywiście zwracane. Jak się okazuje, pieniądze otrzymało z powrotem czterech na pięciu pomagających seniorów” - wskazano.

„Nie można jednak zapominać, że część seniorów też potrzebuje wsparcia rodziny. Z baz BIG InfoMonitor oraz BIK wynika, że w grupie wiekowej od 65 lat wzwyż problemy z opóźnionymi płatnościami rat kredytów, pożyczek, a także rachunków ma ponad 333 tys. osób, czyli co dziewiętnasty senior. W tej grupie wiekowej przeterminowane płatności wynoszą średnio 20 tys. 175 zł” - powiedział PAP prezes BIG InfoMonitor Sławomir Grzelczak.

Zważywszy, że przeciętna emerytura to na rękę niewiele ponad 1 tys. 600 zł, średnia kwota deklarowanej pomocy robi wrażenie, bo wynosi 430 zł - dodał Grzelczak. Jak wyliczył BIG InfoMonitor, średnia kwota wskazywana przez kobiety to 370 zł, a przez mężczyzn - 520 zł. „Pieniądze na wsparcie pochodzą głównie z emerytury (79 proc.), w 16 proc. przypadków także z oszczędności, a w 12 proc. z dodatkowych zarobków. Trzech na 100 pomagających przyznaje, że zadłuża się na pomoc rodzinie i sięga w tym celu po kredyt” - zaznaczono.

Jednocześnie, jak podkreśliło BIG InfoMonitor, co piątemu emerytowi zdarzyło się kupić na raty coś dla rodziny, a 7 proc. wziąć pożyczkę w celu sfinansowania prezentu z okazji jakiejś uroczystości rodzinnej, jak chrzest, komunia czy wesele. „3 proc. pożycza, żeby pomóc rodzinie. Na co idą pieniądze z kredytu przeznaczonego na pomoc dzieciom i wnukom? Najczęściej na bieżące wydatki wspieranej osoby, remont oraz zakup wyposażenia domu w postaci sprzętu AGD, elektronicznego lub mebli” - wyjaśniono.

Według BIG InfoMonitor średnia kwota kredytów czy pożyczek zaciąganych „na potrzeby dzieci i wnuków” waha się między 9 tys. 700 zł a 9 tys. 900 zł. Na własne potrzeby seniorzy pożyczają średnio 6 tys. 700 zł.

