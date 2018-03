WIELKANOC: 5 tys. policjantów na drogach

Nawet 5 tys. policjantów zadba o bezpieczeństwo kierowców w czasie tegorocznych wyjazdów świątecznych - poinformował Radosław Kobryś z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Tegoroczna akcja pod nazwą „Wielkanoc” potrwa do wtorku.

Jak poinformowała PAP Komenda Główna Policji, w ramach akcji „Wielkanoc” na drogi w całym kraju wyjedzie - w zależności od dnia - od 4 do 5 tys. policjantów. Szczególną uwagę będą zwracać na przekraczanie prędkości, ale kontrole obejmą również stan techniczny pojazdów, przewóz pasażerów oraz trzeźwość. Przed wyjazdem warto także sprawdzić liczbę punktów karnych. Można to zrobić bezpłatnie w internecie.

KGP zapowiedziało, że w czasie akcji będzie wykorzystywany cały sprzęt, jakim dysponuje policja, a więc oznakowane i nieoznakowane radiowozy z wideorejestratorami czy radarowe i laserowe mierniki prędkości. Jeśli pozwoli na to pogoda, na drogach pojawią się także policyjne motocykle.

„Na głównych drogach będziemy starali się udrażniać ruch, natomiast ważne, żeby ludzie pamiętali, że policjant, który kieruje ruchem, wie, co robi” - powiedział Radosław Kobryś z Biura Ruchu Drogowego KGP. Odniósł się w ten sposób do „narzekania” części kierowców, że policjanci na niektórych skrzyżowaniach zbyt szybko zamykają ruch. Jak dodał, „ludzie często nie wiedzą, że policjant ma informacje o tym, że kolejne skrzyżowanie, kolejna droga nie przyjmie większej liczby aut”. „Zaufajmy tym, którzy kierują ruchem, i uwierzmy, że robią to, co należy” - zaapelował.

Kobryś zaznaczył, że wielkanocna akcja policji nie jest ukierunkowana na wystawienie jak największej liczby mandatów, policję zaś interesuje jedynie bezpieczeństwo podróżujących.

„Nie dajcie nam szansy i wygrajcie z nami tę rundę, żebyśmy tych mandatów wypisali mniej niż w roku ubiegłym” - zachęcił.

Biuro Ruchu Drogowego KGP przypomniało, że nawet jeśli ktoś pił alkohol poprzedniego dnia, rano może być wciąż niezdolny do bezpiecznego prowadzenia samochodu. Stan trzeźwości można sprawdzić na każdym komisariacie lub komendzie - dodano. Jak zaznaczono, w ubiegłym roku komendant główny policji wydał w tej sprawie specjalne rozporządzenie.

„Przypominamy, że jeśli ktoś się zgłosi na komisariat, komendę miejską, rejonową, powiatową, jakikolwiek punkt, i uzasadni, dlaczego chce się zbadać, to ten policjant, który jest na miejscu, ma to zrobić. On ma po prostu taki obowiązek” - podkreślił Radosław Kobryś.

Policjanci przypomnieli, że aby zadbać o bezpieczeństwo, przed wyruszeniem w drogę kierowcy powinni zwrócić szczególną uwagę na to, by być wyspanym i wypoczętym, sprawdzić stan techniczny auta, a także zabezpieczyć przewożony ładunek, który w trakcie zderzenia może być niebezpieczny dla kierowcy i pasażerów. Jak podkreślono, wszystkie przedmioty, które mogą się przemieścić w trakcie zderzenia, powinny być przewożone w bagażniku.

„Sprawdźmy stan techniczny przed wyjazdem - światła, czy mamy płyn do spryskiwaczy, czy wycieraczki działają prawidłowo. To są te elementy podstawowe” - zaznaczył Kobryś.

Dodał również, że kierowcy powinni zaplanować trasę tak, by co najmniej raz na dwie godziny zrobić pięcio- lub dziesięciominutowy postój. Zwrócił także uwagę, że na drodze mogą się już pojawić motocykle, które kierowcom samochodów znacznie trudniej zauważyć niż inne auta.

„I jeszcze najważniejsza rzecz: nie przeceniajmy swoich sił i umiejętności, to nie jest tor wyścigowy. Pomyślmy, że w naszym samochodzie są członkowie naszych rodzin, w innych samochodach podobnie, wiec noga z gazu i bezpiecznie do celu” - zaapelował.

Z kolei Ministerstwo Cyfryzacji przypomniało, że warto, by przed świętami kierowcy sprawdzili liczbę swoich punktów karnych. Stosowne informacje można znaleźć w internecie, na stronie www.obywatel.gov.pl. Należy w tym celu zalogować się na za pomocą Profilu Zaufanego - bezpłatnej metody uwierzytelnienia obywateli w systemach e-administracji, wybrać zakładkę „Kierowcy i pojazdy”, a następnie wybrać „Sprawdź swoje punkty karne”.

Informację o punktach karnych można pobrać w formacie PDF i wydrukować. Należy przy tym pamiętać, że taki wydruk ma charakter wyłącznie informacyjny. To oznacza, że sąd albo urząd może nie uznać takiego dokumentu. W razie potrzeby urzędowe zaświadczenie o punktach karnych można dostać w komisariacie policji. (PAP)