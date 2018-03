PFR dorzuci kilka miliardów do elektrowni jądrowej

Polski Fundusz Rozwoju (PFR) może zapewnić kilka miliardów finansowania w projekcie budowy elektrowni jądrowej w Polsce, zadeklarował prezes PFR Paweł Borys

Pojawił się temat potencjalnego udziału w finansowaniu budowy elektrowni atomowej i jako PFR deklarujemy, że jesteśmy właśnie do tego, żeby finansować tego typu duże projekty infrastrukturalne. Ten projekt jest ważny też z perspektywy dywersyfikacji miksu energetycznego, obniżenia emisji CO2. Natomiast tutaj musi być decyzja rządu, spółek, które są za to odpowiedzialne. Jak będzie pozytywna, to my jako PFR możemy ewentualnie od strony finansowej w tego typu projekt się angażować - powiedział Borys w wywiadzie dla radia Tok FM.

Budowa jednego takiego bloku, a miałoby ich powstać bodajże trzy - powołuję się na słowa pana ministra Tchórzewskiego - to rząd wielkości 20-25 mld zł, więc to rzeczywiście potężne inwestycje. My na pewno kwotę kilku miliardów złotych moglibyśmy w takim projekcie sfinansować - dodał.