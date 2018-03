Już 16 mln klientów korzysta z bankowości w sieci

Liczba klientów indywidualnych posiadających dostęp do bankowości internetowej wyniosła 35,5 mln na koniec IV kw. 2017 r., co oznacza wzrost o 7,03 proc. w skali roku. Jednocześnie o 3,48 proc. r/r - do 15,9 mln zwiększyła się liczba aktywnych klientów (w ujęciu kwartalnym nastąpił wzrost o 1,12 proc.), podał Związek Banków Polskich (ZBP) w raporcie NetB@nk

Dostęp do rachunku drogą elektroniczną posiadało na koniec IV kw. ub.r. 2,36 mln firm, tj. o 0,26 proc. więcej w ujęciu rocznym (i o 1,03 proc. mniej kw/kw). Liczba aktywnych klientów z sektora MSP wzrosła o 3,01 proc. r/r do 1,44 mln na koniec IV kw.

Średnia wartość rozliczeń na jednego aktywnego klienta indywidualnego spadła o 1,73 proc. r/r do 6 648,09 zł, zaś aktywnego klienta MSP - wzrosła o 1,45 proc. r/r do 73 137,04 zł, podał także Związek.

W IV kw. 2017 r. ogólna liczba transakcji w systemie Elixir wzrosła o ponad 27 mln szt. (6,33 proc.) w porównaniu do kwartału poprzedzającego. Natomiast w odniesieniu do wartości obrotów, zanotowano wzrost o ponad 102 mld do poziomu 1 285 mld zł. W ujęciu rocznym nastąpił wzrost o 4,95 proc. w odniesieniu do liczby transakcji i o 9,81 proc. w odniesieniu do ich wartości. Średnia dzienna liczba komunikatów wzrosła o 9,76 proc. względem kwartału poprzedzającego, w przypadku ich wartości odnotowano wzrost o 12,21% w stosunku do III kw. Średnia wartość transakcji w IV kw. 2017 r. wyniosła 2 761 zł - czytamy w raporcie.

W stosunku do poprzedniego kwartału, liczba bankomatów w IV kw. 2017 roku spadła o 96 sztuk (0,41 proc.). Na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy liczba bankomatów zmniejszyła się o 213 szt. (0,91 proc.). Liczba bankomatów na milion mieszkańców wynosi obecnie w Polsce 605, natomiast poziom europejski wynosi 922 (dane z 2016 r.), podano także.

(ISBnews)SzSz