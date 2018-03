Kolejowe umowy za 4,5 mld zł

PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały w I kwartale tego roku umowy o wartości 4,5 mld zł - poinformował w czwartek dziennikarzy prezes kolejowej spółki Ireneusz Merchel. Dodał, że spółka w tym roku planuje podpisać umowy na 14 mld zł.

Prezes Merchel powiedział, że w PKP PLK ogłaszane są kolejne przetargi.

W I kw. 2018 r. PKP PLK ogłosiły postepowania na ok. 2,1 mld zł wartości szacunkowej, czyli mniej więcej podobnie, jak w tym samym okresie w 2017 roku, kiedy to wartość ogłoszonych przetargów w I kw. wyniosła 2,3 mld zł. Obecnie realizacja Krajowego Programu Kolejowego wynosi ponad 50 procent - dodał.

W ramach realizacji KPK o wartości ponad 66 mld zł do 2023 r. PKP PLK planują objąć pracami 9 tys. km torów, a 8,5 tys. km linii kolejowych zostanie dostosowanych do wyższych prędkości.

PKP PLK to główny zarządcą sieci linii kolejowych w Polsce. Jest to spółka z większościowym udziałem Skarbu Państwa, zarządzająca ponad 18,5 tys. km linii kolejowych, co stanowi 93 proc. długości sieci w Polsce.

Na podst. PAP