KNF wciągnął na listę ostrzeżeń kolejną spółkę

Komisja Nadzoru Finansowego wpisała na listę ostrzeżeń spółkę Homepay – poinformowała Komisja w komunikacie. Wspomniana spółka, zarejestrowana w Warszawie, świadczy usługi płatnicze.

Homepay sp. z o.o. w ramach prowadzonej działalności gospodarczej jest w szczególności biurem usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych. Zgodnie z przepisami tej ustawy, w zakresie świadczenia usług płatniczych biuro usług płatniczych może świadczyć wyłącznie usługi przekazu pieniężnego, polegającego na transferze (bez pośrednictwa rachunku płatniczego prowadzonego dla płatnika) środków pieniężnych otrzymanych od płatnika lub przyjęciu środków pieniężnych dla odbiorcy i ich udostępnieniu odbiorcy. Nadzór KNF nad przedsiębiorcami będącymi biurami usług płatniczych ograniczony jest tylko do wskazanej działalności i nie obejmuje innych usług, które tego typu przedsiębiorcy mogą świadczyć – napisano w komunikacie.

Jak dodaje KNF, w tym kontekście biuro usług płatniczych jest zobowiązane do ochrony środków otrzymanych od użytkowników. Obowiązek ten biuro usług płatniczych wykonuje m.in. przez zawarcie umowy ubezpieczenia z zakładem ubezpieczeń. Umowa taka obejmuje - co do zasady - jedynie szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania usługi przekazu pieniężnego.

KNF informuje, że Homepay zawarło taką umowę ubezpieczeniową z TUW Concordia Polska oraz firmą AXA. „Szkody wynikające z niewykonania bądź nienależytego wykonania usługi przekazu przez wymienione biura środków pieniężnych otrzymanych od klientów mogą być zgłaszane bezpośrednio ubezpieczycielom”.