Polskie sieci nie zasypiają gruszek w popiele

Wychodząc z założenia, że sondaże konsumenckich preferencji, nawet te robione na zamówienie konkretnej firmy, pokazują jednak rynkowe tendencje, wyniki badań o zwyczajów żywieniowych Polaków pokazują nowe trendy. Mniejsze sieci handlowe zagospodarowują nisze, które dla gigantów nie są atrakcyjne lub po prostu są nieopłacalne, choćby z powodu ich lokalizacji.

Kantar TNS zakończył właśnie i ogłosił badanie nt. preferencji odżywania Polaków. Zleceniodawcą jest Żabka Polska i należy więc oczywiście brać na to poprawkę. Pokazany trend wydaje się być jednak prawdziwy.

Z sondażu wynika, że już 30 proc. Polaków spożywa śniadanie poza domem. Jeszcze dwadzieścia kilka lat temu wydawało się być niemożliwe – poranne śniadanie w domu było obligatoryjnym i „uświęconym” zwyczajem rodzinnym. Ewentualnie Polacy, spiesząc się do pracy, zabierali ze sobą przygotowaną wcześniej w domu kanapkę. Obecnie – jak się okazuje - już co trzeci Polak spożywa pierwszy posiłek poza domem. W pociągu, autobusie, czasem nawet w aucie, stojąc w korku; słowem, podczas porannej jazdy do biura. W pracy, na uczelni, na wcześniejszym spotkaniu służbowym w ciągu dnia. W tzw. biegu. Na zmianę zwyczajów żywieniowych musiało wpłynąć w końcu rosnące tempo życia i jak to jest określane - „dynamiczny” styl pracy. Czy jest to jednak na pewno zdrowe? To już inne zagadnienie.

Dla w ten sposób odżywiających, „w biegu”, ważna jest oczywiście możliwość szybkiego zjedzenia zakupionego lub przyrządzonego z gotowych i nabytych w sklepie składników, śniadania. Ale istotna jest także wygoda (za istotne uznało ją 41 proc. sondowanych osób ). Z badania wynika ponadto, że w mniejszym stopniu zwracamy uwagę na cenę zakupu (26 proc. wskazań) a także na to, czy spożywamy produkt ma dostatecznie mało kalorii (27 proc. wskazań).

Najczęściej kupowanym produktem śniadaniowym jest kanapka. Sięgało po nią trzy miliony badanych. Na drugim miejscu znalazły się drożdżówki i pączki oraz jogurty pitne. Szybkość i dostępność oferty śniadaniowej, to ważne czynniki determinujące decyzję zakupową konsumentów. Sprzyja temu lokalizacja sklepów blisko domu czy pracy, ułatwiająca zakup bez kolejek i straty czasu - komentuje wyniki badania Jerzy Roguski, dyrektor handlowy Żabka Polska,

„Żabka” i inne mniejsze sieci handlowe, takie jak np. ‘Delikatesy”, często należące do polskich właścicieli, postanowiły szybko skorzystać z nowych trendów. Do oferty wprowadzają rozmaite, coraz to nowsze kanapki i przekąski - zarówno mięsne, jak i przeznaczone dla wegetarian. Na półkach czekają na nabywców świeże kajzerki, bagietki oraz tzw. trójkąty – na życzenie klienta do natychmiastowego podgrzania. Sieci handlowe, podążając za trendami, rozbudowują także ofertę dań bezglutenowych, które jeszcze kilka lat temu były trudno dostępne.