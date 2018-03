Port Gdańsk zainwestuje 600 mln zł

Pogłębienie toru wodnego z przebudową nabrzeży w Porcie Wewnętrznym oraz modernizacja sieci drogowo-kolejowej w Porcie Zewnętrznym - to dwie największe inwestycje o wartości ok. 600 mln zł, które Port Gdańsk realizuje przy 85-proc. dofinansowaniu z UE

W czwartek przedstawiciele Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA podpisali umowy z Inżynierami Kontraktów, którzy będą nadzorować wszelkie prace związane z projektami realizowanymi w ramach programu CEF (Connecting Europe Facility - Łącząc Europę). Prace związane z tymi projektami Port Gdańsk prowadzi od 2013 roku.

Dzięki planowanym inwestycjom Port Gdańsk ma szansę stać się największym bałtyckim portem” - podkreślił prezes Morskiego Portu Gdańsk (ZMPG), Łukasz Greinke.

Poinformował, że planowane jest pogłębienie toru wodnego do 12 metrów, a w części kanału Kaszubskiego do 10,8 metra. W ramach tego projektu zmodernizowanych ma być też ok. 5 km nabrzeży - Nabrzeże Oliwskie, Nabrzeże Obrońców Poczty Polskiej i Nabrzeże Mew, Nabrzeże Dworzec Drzewny oraz Nabrzeże Zbożowe wraz z fragmentem nabrzeża przy Twierdzy Wisłoujście. Wyjaśnił, że dzięki inwestycjom do Portu Wewnętrznego będą mogły wpływać większe statki.

W ramach rozbudowy i modernizacji sieci drogowej i kolejowej w Porcie Zewnętrznym ma być przebudowana m.in. ul. Budowniczych Portu Północnego oraz zbudowany parking dla samochodów ciężarowych przy ul. Portowej. Prezes zaznaczył, że „przebudowa układu drogowo-kolejowego w Porcie Zewnętrznym ma zapewnić bezkolizyjny dostęp do największych terminali”.

Greinke zwrócił uwagę, że Port „kończy już ostatnie przetargi na wykonawców poszczególnych zadań”.

W przypadku większości ogłoszonych przetargów zostały już otwarte oferty” - dodał. ZMPG planuje, że do końca czerwca wyłoni i ogłosi wykonawców wszystkich zadań budowlanych. Prace muszą być zakończone do końca 2020 roku.

„To jest wyjątkowa chwila w historii Portu - tak dużo zadań inwestycyjnych jednocześnie jeszcze nie było realizowanych” - podkreślił wiceprezes ZMPG ds. infrastruktury, Marcin Osowski.

I tutaj będzie olbrzymia rola Inżynierów Kontraktów, którzy będą +oczami i uszami+ Portu Gdańsk - dodał.

Wyjaśnił, że chodzi o „dobrą współpracę z wykonawcami i koordynację wszystkich zadań, które będą realizowane w porcie, który będzie w tym czasie normalnie działać”.

Konsorcjum firm: Tractebel Engineering (lider), Przedsiębiorstwa Usług Inwestycyjnych EKO-INWEST oraz Projmors Biuro Projektów Budownictwa Morskiego odpowiadać będzie za nadzór nad pogłębieniem toru wodnego i modernizacją nabrzeży. Prezes zarządu Tractebel Engineering S.A., Jarosław Krzyżanowski przyznał, że konsorcjum uważa ten projekt za bardzo ważny i który „będzie miał wpływ nie tylko na rozwój Portu Gdańsk, ale i całego regionu”. Wyjaśnił, że funkcja Inżyniera Kontraktu związana jest z wykorzystaniem funduszy publicznych.

Sweco Consulting będzie zarządzać i nadzorować przebudowę układu drogowo-kolejowego w Porcie Zewnętrznym. Umowy z Inżynierami obejmują zarządzanie i nadzór nad realizacją zadań, a także monitoring, raportowanie, gromadzenie dokumentów i danych do pełnej kontroli realizacji inwestycji, jak również jej rzeczowego i finansowego rozliczenia.

W 2017 r. Port Gdańsk przeładował rekordowe 40,6 mln ton ładunków, czyli o prawie 9 proc. więcej niż rok wcześniej. Port jest na drugim miejscu wśród największych portów kontenerowych na Bałtyku. Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA (ZMPG) jest podmiotem zarządzającym portem morskim w Gdańsku. Do jego głównych zadań należy zarządzanie nieruchomościami i infrastrukturą portową, w skład której wchodzi osiem nabrzeży o łącznej długości ponad 20 km. Port wewnętrzny usytuowany jest wzdłuż Martwej Wisły i kanału portowego, a port zewnętrzny ma bezpośredni dostęp do Zatoki Gdańskiej.

SzSz(PAP)