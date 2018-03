Nabór wniosków do FIO 2018 wydłużony

Narodowy Instytut Wolności przesunął termin składania wniosków do Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2018 do czwartku 5 kwietnia do godz. 16:15. Decyzja ta jest podyktowana potrzebami małych organizacji pozarządowych, którym NIW wychodzi naprzeciw

Kierując się potrzebami rozwijających się organizacji pozarządowych, dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego podjął decyzję o przesunięciu terminu składania ofert w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich z 29 marca na czwartek 5 kwietnia 2018 roku. Oferty będzie można przesyłać do godz. 16:15.

Wiele wskazuje na to, że będziemy mieć do czynienia z bardzo dużą liczbą wniosków, być może rekordową – mówi Wojciech Kaczmarczyk, dyrektor NIW-CRSO, instytucji, która nadzoruje FIO. – Jednocześnie dotarły do nas sygnały od małych organizacji, że potrzebują więcej czasu na złożenie projektu. Dążymy do zwiększenia ich zaangażowania w FIO, więc wsłuchujemy się w ich głos i przedłużamy nabór - dodał Kaczmarczyk.

Wyrównywanie szans i wsparcie organizacji o rosnącym potencjale to priorytet w tegorocznej edycji Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Dodatkowe punkty w ocenie strategicznej otrzymają te podmioty, które pochodzą z małych miejscowości (do 50 tys. mieszkańców) lub mają niewielki przychód roczny (do 100 000 zł). Kolejne punkty dostaną organizacje, które nie korzystały do tej pory ze środków FIO.

Od otwarcia konkursu (czwartek 1 marca) Narodowy Instytut Wolności prowadzi najbardziej intensywną w historii FIO kampanię informacyjną. Instytut zorganizował 32 spotkania informacyjne we wszystkich województwach. Przedstawiciele NIW odwiedzili m. in. takie miasta, jak Białystok, Leszno, Łomża, Katowice, Kraków, Piła czy Ostrowiec Świętokrzyski. Przygotowany został również podręcznik dla organizacji zainteresowanych FIO 2018. NIW na bieżąco prowadzi aktywną komunikację w mediach tradycyjnych i społecznościowych. Instytut deklaruje, że będzie kontynuować działania promocyjne do momentu zakończenia naboru.

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO) to rządowy Program dotacyjny dla organizacji pozarządowych, w ramach którego dofinansowywane są projekty wpisujące się w cel jakim jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne.

Kto może otrzymać dotację?

Podmiotami uprawnionymi do udziału w konkursie są:

 organizacje pozarządowe m.in. stowarzyszenia (w tym stowarzyszenia zwykłe), fundacje, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze i wspólnoty mieszkaniowe;  osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, np. parafie, domy zakonne;  stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;  spółdzielnie socjalne;  spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe działające non profit.

Co ważne, podmioty uprawnione do aplikowania nie muszą posiadać statusu organizacji pożytku publicznego (opp) uprawniającego do pozyskiwania 1 proc.

Kto nie może ubiegać się o dotację?

Podmiotami nieuprawnionymi do udziału w konkursie są:

 Podmioty publiczne – np. jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, urzędy, agencje publiczne;  Podmioty gospodarcze – z wyłączeniem organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek non profit.  Osoby prywatne;  Partie polityczne, związki zawodowe i organizacje pracodawców, samorządy zawodowe, a także fundacje utworzone przez partie polityczne.

Podmioty te nie mogą być Oferentem oraz nie mogą uzyskać dotacji, mogą jednakże być partnerami w ramach projektu – jednak nie mogą korzystać z dotacji!

Na co można otrzymać dotację?

Dotację można otrzymać na projekt społeczny. Zakres możliwych do zrealizowania działań obejmuje wszystkie obszary działalności pożytku publicznego. W ramach Programu wydzielone zostały cztery priorytety:

I. Priorytet Małe inicjatywy Projekty realizowane w ramach tego Priorytetu powinny wpływać pozytywnie na możliwości obywateli w realizacji oddolnych inicjatyw.

II. Priorytet Aktywne społeczeństwo Projekty realizowane w ramach tego Priorytetu powinny w różnych formach angażować obywateli, dając im możliwość aktywnego działania oraz łączenia aktywności ze zdobywaniem wiedzy w sferze działań obywatelskich.

III. Priorytet Aktywni obywatele Projekty realizowane w ramach tego Priorytetu powinny przyczyniać się do wzrostu partycypacji obywateli w sprawach publicznych.

IV. Priorytet Silne organizacje pozarządowe Projekty realizowane w ramach tego Priorytetu powinny w różnych formach przyczyniać się do wzmocnienia potencjału organizacji obywatelskich, w szczególności wspierania przez organizacje federacyjne innych podmiotów III sektora.

Jaka jest wysokość dotacji?

W ramach Priorytetów 2-4: od 20 tys. zł do 400 tys. zł (w tym wysokość dotacji przeznaczonej na realizację w poszczególnych latach może wynosić maksymalnie 200 tys. zł.);

W ramach Priorytetu 1: od 20 tys. zł do 1.000.000 zł (w tym wysokość dotacji przeznaczonej na realizację w poszczególnych latach może wynosić maksymalnie 500 tys. zł.).

W jakim terminie można realizować zadania?

W konkursie FIO w 2018 r. przewiduje się możliwość dofinansowania projektów realizowanych w terminie od 1 maja 2018 r. do 31 grudnia 2019 r. (do 20 miesięcy).

Czy trzeba wnieść wkład własny?

Wniesienie wkładu własnego w ramach składanych ofert nie jest wymagane. Należy jednak pamiętać, iż ocenie merytorycznej podlega zasadność planowanych kosztów w stosunku do celów, rezultatów i zakresu działań, które obejmuje oferta. W związku z powyższym, wniesienie wkładu własnego, w zależności od specyfiki zadania, może mieć wpływ na ocenę merytoryczną obejmującą zasadność planowanych kosztów w stosunku do celów, rezultatów i zakresu działań.

Na co można przeznaczyć środki z dotacji?

Koszty aby były kwalifikowalne, muszą być racjonalne, uzasadnione i niezbędne do realizacji zadania. Wyjątkiem jest kategoria I.B Koszty związane z rozwojem instytucjonalnym własnej organizacji – do wysokości 20% dotacji – nie muszą one być niezbędne do realizacji zadania. Maksymalny koszt jednostkowy środka trwałego: 10.000,00 zł brutto.

Jakie oferty/organizacje będą promowane?

W ramach FIO 2018 premiowane poprzez kryteria strategiczne (dodatkowe punkty), będą:  organizacje o niskim rocznym przychodzie (poniżej 100 tys. zł);  organizacje mającą siedziby w małych i średnich miejscowościach (poniżej 25 tys. oraz 50 tys. mieszkańców);  organizacje, które nie otrzymały dotychczas dotacji w ramach P FIO 2014-2020;  projekty dotyczące obchodów 100-lecia niepodległości Polski;  projekty, których główny cel dotyczy bezpośrednio rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce (tj. w obszarach: partycypacja publiczna, kontrola obywatelska, rozwój wolontariatu, rozwój think-tanków obywatelskich, edukacja obywatelska, w tym edukacja historyczna i realizowana w formach uniwersytetów ludowych, rozwój instytucjonalny organizacji, w tym tworzenie porozumień, organizacji parasolowych, federacji itp.).

