Koniec z marnowaniem jedzenia

Przeciętna czteroosobowa rodzina wyrzuca do śmietnika żywność za ok. 2,5 tys. zł rocznie. Skala marnotrawstwa jest jednak znacznie większa, bo tony jedzenia marnują producenci, dystrybutorzy, sieci handlowe.

Czas ograniczyć to zjawisko, bo koszty jakie ponosi z tego tytułu środowisko, biznes czy społeczeństwo są ogromne – powiedział Sławomir Mazurek, wiceminister resortu ochrony środowiska.

Rozwiązaniem tego problemu ma zająć się konsorcjum, w którego skład wchodzą m.in. specjaliści z ministerstwa środowiska, Federacji Polskich Banków Żywności, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Polskiego Towarzystwo Technologów Żywności. Konsorcjum ma stworzyć system monitoringu marnowania jedzenia w poszczególnych branżach i na różnych etapach procesu wytwarzania oraz handlu.

Kolejnym etapem ma być zmiana prawa i wypracowanie procedur przekazywania produktów spożywczych tak, by jak najwięcej żywności, zarówno producenci jak i handlowcy, mogli przeznaczać na cele społeczne. Ma też powstać cały system przechowywania i dystrybucji takiego jedzenia.

Z badań Kantar Millward Brown na zlecenie Federacji Polskich Banków Żywności wynika, że Polacy najczęściej wyrzucają pieczywo (przyznaje się do tego 51 proc. ankietowanych),wędliny (49 proc.), warzywa (33 proc.), owoce (32 proc.), a także jogurty (16 proc.).

Przedsiębiorcy niechętnie mówią o tym, ile żywności wyrzucają do śmietnika, albo oddają do utylizacji płacąc, za to ciężkie pieniądze. Jedna z dużych sieci wyrzuciła w ubiegłym roku ok. 5 tys. ton żywności. – mówi Marek Borowski, prezes Federacji Polskich Banków Żywności.

Dziś do śmietnika na świecie trafia ok 1,3 mld ton żywności rocznie, z czego Polacy wyrzucają ok. 9 mln ton. Najczęściej powodem takiej decyzji jest przegapienie terminu przydatności do spożycia a także kupowanie za dużo, np. w promocjach. Według unijnych szacunków rokrocznie w UE marnowanych jest 88 mln ton żywności, czyli 173 kg na osobę. Wyprodukowanie takiej ilości żywności i usunięcie odpadów oznacza 170 milionów ton emisji CO2 i zużycie 261 milionów ton zasobów. Najwięcej żywności marnują Holendrzy (541 kg rocznie na osobę) i Belgowie (345 kg), a najmniej Słoweńcy (72 kg) oraz Maltańczycy i Rumuni (76 kg).

Europosłowie w ubiegłym roku wezwali kraje UE do ograniczenia marnowania żywności o 30 proc. do 2025 roku oraz o 50 proc. do 2030 roku. Komisja środowiska PE przegłosowała raport w tej sprawie. Sprawozdanie przyjęto jednomyślnie.

Program przeciwdziałania marnowaniu jedzenia finansowany jest z grantów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. W sumie przeznaczono na to 11 mln zł. Wkrótce ruszyć ma duża kampania informacyjna w mediach, która ma uczyć Polaków np. planowania zakupów, przechowywania i przetwarzania żywności, tak by przedłużyć jej przydatność do spożycia. Jej koszt to ok. 2 mln zł.

ewes