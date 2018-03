Minutes: Gospodarka sprzyja utrzymaniu stóp

Większość członków Rady Polityki Pieniężnej ocenia, że stopy procentowe pozostaną na obecnym poziomie w najbliższych kwartałach – wynika z zapisu dyskusji na ostatnim posiedzeniu RPP tzw. Minutes.

RPP na marcowym posiedzeniu pozostawiła stopy procentowe na dotychczasowym poziomie: stopę referencyjną w wysokości 1,50 proc., lombardową 2,50 proc., depozytową 0,50 proc. i redyskonta weksli 1,75 proc.

Powodem, dla którego członkowie RPP nie dostrzegają konieczności zacieśnienia polityki pieniężnej są aktualne informacje z gospodarki realnej oraz opublikowane w marcu prognozy inflacyjne i PKB.

Zgodnie z ostatnią projekcją, jak informowano w komunikacie po posiedzeniu Rady, „Roczne tempo wzrostu PKB według tej projekcji znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 3,5-5,0 proc. w 2018 r. (wobec 2,8-4,5 proc. w projekcji z listopada 2017 r.), 2,8-4,8 proc. w 2019 r. (wobec 2,3-4,3 proc.) oraz 2,6-4,6 proc. w 2020 r. Zgodnie z marcową projekcją z modelu NECMOD roczna dynamika cen znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 1,6-2,5 proc. w 2018 r. (wobec 1,6-2,9 proc. w projekcji z listopada 2017 r.), 1,7-3,6 proc. w 2019 r. (wobec 1,7-3,7 proc.) oraz 1,9-4,1 proc. w 2020 r.” Czytaj także: Podwyżka stóp w 2019 r. została odwołana

Odnosząc się do perspektyw wzrostu gospodarczego, zwracano uwagę, że według marcowej projekcji dynamika PKB w bieżącym i przyszłym roku będzie wyższa niż oczekiwano w listopadzie. Wskazywano, że tempo wzrostu gospodarczego w I kw. br. pozostanie prawdopodobnie zbliżone do 5 proc., przy dalszym ożywieniu inwestycji sygnalizowanym przez silny wzrost produkcji budowlano-montażowej oraz rosnącą produkcję maszyn i urządzeń w styczniu br. Podkreślano, że zgodnie z projekcją w całym 2018 r. wzrost inwestycji będzie szybszy niż w ub.r. Złoży się na to istotny przyrost inwestycji publicznych oraz oczekiwane – w warunkach korzystnych perspektyw popytu – przyśpieszenie wzrostu inwestycji przedsiębiorstw – czytamy w „Minutes”.