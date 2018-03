Andaluzja blokuje gazociąg

Rząd wspólnoty autonomicznej Andaluzji, w południowo-zachodniej Hiszpanii, podjął kroki służące zatrzymaniu budowy rurociągu przesyłającego gaz ziemny z Algierii. Inwestycję realizowaną przez hiszpańską spółkę Gas Natural Fenosa wspiera rząd Mariano Rajoya.

Jak poinformował w czwartek odpowiedzialny w andaluzyjskim rządzie za ochronę środowiska Jose Fiscal, prawnicy regionalnego gabinetu otrzymali już instrukcje, aby na drodze administracyjnej zablokować budowę gazociągu Marismas Occidental. Sieć przesyłowa ma mieć 72 km długości.

Informację o wszczęciu tej procedury potwierdził także rzecznik andaluzyjskiego rządu Juan Blanco, wskazując, że działania regionalnych prawników będą bazowały m.in. na wydanej w przeszłości opinii ekspertów z Wyższej Rady Pracowników Naukowych (CSIC); uznali oni, że w regionie, przez który przebiegać ma rurociąg, występuje duże zagrożenie sejsmiczne.

Blanco powołał się też na badanie Hiszpańskiego Instytutu Wydobywczo-Geologicznego (IGME), którego przedstawiciele stwierdzili, że wykonawca gazociągu w projekcie inwestycyjnym „obniżył poziom ryzyka powodzi”.

Juan Blanco potwierdził, że stanowisko rządu Andaluzji jest zbieżne z opinią regionalnego rzecznika praw obywatelskich (RPO) Jesusa Maeztu, który 21 marca złożył w Parlamencie Europejskim skargę na rząd premiera Rajoya w związku z popieraną przez Madryt budową gazociągu.

W trakcie wizyty w Brukseli Maeztu argumentował, że należy wstrzymać tę inwestycję ze względu na niekorzystną, jego zdaniem, lokalizację gazociągu, który przebiega w pobliżu parku narodowego Donana. Wskazał, że projekt Marismas Occidental jest niebezpieczny dla mieszkańców regionu i miejscowej przyrody.

Skargę Maeztu poparł Antonio Maillo, lider andaluzyjskich struktur skrajnie lewicowej partii Zjednoczona Lewica (IU), który wspólnie z nim udał się do Brukseli. Działacz antysystemowego ugrupowania, powstałego w 1986 roku na fali protestów wobec przystąpienia Hiszpanii do NATO, stwierdził, że skarga złożona do Komisji Petycji PE ma na celu ukaranie rządu Rajoya za łamanie prawa.

Rurociąg, który będzie przesyłał algierski gaz ziemny, to jeden z projektów służących dywersyfikacji dostaw błękitnego paliwa do Unii Europejskiej. W grudniu 2017 roku gabinet Rajoya poinformował, że realizowany od 2016 roku projekt dostanie rządowe wsparcie rzędu 6,3 mln euro.

