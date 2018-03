Ile Polacy zapłacą za Wielkanoc?

W tym roku wielkanocny koszyk produktów spożywczych może być o 2-3 proc., czyli o niecałe 14 zł, droższy niż w roku ubiegłym - mówi Krystyna Świetlik z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

Według GUS w ostatnich miesiącach nastąpiło spowolnienie rocznej dynamiki wzrostu cen żywności; z tych danych można wyliczyć, że „koszyk świątecznych zakupów może być droższy o ok. 3 proc” - powiedziała Świetlik.

Jak mówiła ekspertka, jej wyliczenia uwzględniają w koszyku takie produkty jak: 1 kg mąki poznańskiej, 1 kg chleba, po 1 kg schabu bez kości, boczku wędzonego, kurczaka, 1 kg (łącznie) szynki, baleronu i polędwicy, 1 kg kiełbasy, 1 kostka masła i kostka margaryny; 20 jajek, butelka oleju rzepakowego, 1 kostka smalcu, 1 kg cukru. Według Świetlik produkty te wystarczą dla całej rodziny, ich zakup średnio stanowi wydatek ponad 300 zł na rodzinę.

Ale jeżeli do tego doliczy się jeszcze po 1 kg pomarańczy, grejpfrutów, bananów, jabłek, pomidorów, ogórków; słoik chrzanu, majonezu, ogórki konserwowe, rzodkiewkę, włoszczyznę, cebulę, ziemniaki; słodycze m.in. ptasie mleczko, 1 kg cukierków, 100 g herbaty, 250 g kawy, 100 g kakao itp., to wówczas trzeba zapłacić średnio 583 zł, tj. o 2-3 proc. więcej niż za te same produkty w ubiegłym roku, czyli o ok. 14 zł więcej.

Pytana, jak to jest możliwe, skoro np. jaja podrożały o 50 proc., Świetlik odpowiedziała: Jeżeli teraz zapłacimy za jajko nie 50 gr., ale 70 gr., to przy 10 jajkach różnica wynosi zaledwie 2 zł. Cena mąki nie zmieniła się, mięso średnio (wg GUS) kosztuje o 3-4 proc. więcej, ale, najbardziej preferowana przez polskich konsumentów, wieprzowina jest w takiej samej cenie, a schab bez kości nawet potaniał; droższy jest drób i o 3-4 proc. wędliny. Popularna biała kiełbasa prawdopodobnie będzie w tej samej cenie. Dodała, że handel stosuje wiele promocji i część produktów można kupić taniej.

Tańsze są słodycze i cytrusy, a także warzywa m.in. nowalijki i pomidory; droższe są natomiast owoce krajowe m.in. jabłka. Ryby nie podrożały; cukier jest tańszy o 30 proc.; twaróg tłusty jest w takiej samej cenie, jak w ubiegłym roku; masło zaś jest droższe o ok. 22 proc. - kostka kosztuje drożej o ok. 1 zł. Oznacza to, że sernik domowy i inne ciasta nie będą droższe - wyliczała Świetlik.

Ekspertka podkreśliła, że koszyk przez nią wyliczony służy raczej do celów poglądowych i pozwala na przygotowanie tradycyjnych Świąt Wielkanocnych dla dużej rodziny. Jednak - wskazała - każda rodzina ma własne preferencje zakupowe i zwyczaje żywieniowe, od których ostatecznie będą zależały wydatki. (PAP)