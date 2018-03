Będzie komisja śledcza w sprawie VAT?

Jeśli proces powołania komisji śledczej ds. VAT przebiegnie szybko i sprawnie, to pierwsze przesłuchania świadków w tej sprawie mogłyby się odbyć w drugiej połowie lub pod koniec maja - powiedział poseł PiS Marcin Horała.

Podczas czwartkowej konferencji prasowej w Sejmie Horała zapowiedział, że klub PiS zamierza powołać komisję śledczą ds. nieprawidłowości przede wszystkim wokół podatku VAT. Projekt uchwały dotyczący jej powołania ma zostać przedstawiony i złożony w Sejmie „bezpośrednio po świętach”.

W rozmowie Horała poinformował, że najprawdopodobniej skład komisji będzie 9-osobowy. Podobnie jak w przypadku komisji śledczej ds. Amber Gold, gdzie pięć miejsc przypadło posłom PiS, a pozostałe miejsca - politykom opozycji. Horała zaznaczył, że klub PiS nie zdecydował jeszcze, kto będzie go reprezentował w tej komisji.

„Gdyby udało się powołać komisję w możliwie najszybszym terminie, wynikającym z posiedzeń Sejmu, wówczas komisja mogłaby się ukonstytuować na początku maja” - powiedział polityk PiS.

Horała dodał, że pierwsze posiedzenia komisji mogą się odbyć w trybie niejawnym i w ich trakcie komisja będzie zapoznawać się z dokumentami i decydować o powołaniu świadków.

„Gdyby wszystko poszło sprawnie i szybko, to pierwsze przesłuchania przed komisją mogłyby się odbyć w drugiej połowie lub pod koniec maja” - oświadczył Horała.

Dopytywany jaki kluczem będzie się kierowała komisja przygotowując listę świadków i w jakiej kolejności będzie ich wzywać poseł PiS odpowiedział, że trudno mu się wypowiadać za komisję, której jeszcze nie ma. „To co można domniemywać, to że ewidentnym tropem i miejscem do sprawdzenia są służby skarbowe i Ministerstwo Finansów” - wskazał.

„Z punktu widzenia komisji śledczej zapewne najciekawszy będzie motyw polityczny. Kiedy na poziomie Ministerstwa Finansów czy rządu powzięto wiedzę o tym, że taki proceder się dzieje, że luka VAT-owska prawdopodobnie sięga dziesiątków miliardów złotych, jak te informacje spływały i jakie podejmowano w tej kwestii działania, a de facto dlaczego ich przez wiele lat nie podejmowano” - mówił Horała. Polityk PiS pytany kiedy mogłoby dojść do przesłuchania b. ministra finansów w rządzie PO-PSL Jacka Rostowskiego odpowiedział, że są dwie możliwości.

„Są dwie filozofie przesłuchań - albo w pierwszej kolejności przesłuchiwani są urzędnicy niższego szczebla, a następnie kierownictwo, albo odwrotnie” - wskazał.

„Dopiero gdy powstanie komisja, zapadnie decyzja, który klucz przesłuchań zostanie wybrany. Czyli minister Rostowski będzie jednym z pierwszych świadków przesłuchiwanych przez komisję, albo jednym z ostatnich” - powiedział poseł PiS.

„Na tym etapie nie można ani wykluczyć, ani potwierdzić, że przed komisję wezwany zostanie też b. premier Donald Tusk” - dodał.

Pod koniec września ub.r. ówczesna premier Beata Szydło zapowiedziała, że komisja śledcza ds. wyłudzeń VAT powstanie, kiedy będzie podjęta decyzja polityczna. Dodała, że „Polakom należy się wyjaśnienie, gdzie ich pieniądze wypływały”.

Natomiast w połowie września ub.r. klub Kukiz‘15 złożył do marszałka Sejmu projekt uchwały ws. powołania komisji śledczej do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych podejmowanych celem zapobieżenia zaniżonym wpływom do budżetu państwa z podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego. Projekt zakładał, że komisja miałaby badać okres od 2007 do 2017 roku. (PAP)