Tego jeszcze nie było! Dług publiczny spadł

Państwowy dług publiczny na koniec 2017 r. spadł o 3,4 mld zł względem roku 2016 - poinformowała w Programie 3 Polskiego Radia minister finansów Teresa Czerwińska

Rok 2017 był pierwszym rokiem, kiedy zahamowaliśmy przyrost państwowego długu publicznego w ujęciu nominalnym. Jeżeli porównamy rok 2016 i 2017, to państwowy dług publiczny spadł o 3,4 mld zł” - powiedziała Czerwińska. - Umocnienie złotego to jest na pewno czynnik obiektywny, ale dodatkowo zmniejszenie potrzeb pożyczkowych państwa. Jeżeli państwo obserwujecie wykonanie budżetu, to proszę zwrócić uwagę na wykonanie chociażby deficytu w roku ubiegłym. 59,5 mld zł zaplanowany deficyt 25 mld zł wykonanie, więc redukujemy potrzeby pożyczkowe” - dodała.