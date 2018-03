Redukcja długu dzięki bardzo odpowiedzialnej polityce

- Bardzo odpowiedzialna polityka fiskalna rządu sprawiła, że rok 2017 był pierwszym rokiem z nominalnym spadkiem długu sektora finansów publicznych odkąd sektor ten został prawnie zdefiniowany i możliwe było liczenie państwowego długu publicznego, tj. od 1999 r. (nie licząc 2014 r. w którym spadek długu wynikał z umorzenia obligacji przekazanych przez OFE do ZUS) - oceniła historyczny moment minister finansów Teresa Czerwińska, komentując dane o zadłużeniu Sektora Finansów Publicznych w IV kw./2017 r.

Na koniec 2017 r. państwowy dług publiczny - w definicji krajowej - wyniósł 961,8 mld zł i był o 3,4 mld zł niższy wobec końca 2016 r. Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (definicja UE) wyniósł natomiast 1.003,4 mld zł i był o 3,2 mld zł niższy w porównaniu z końcem 2016 r.

Spadek długu całego sektora wynikał z głównie ze spadku długu Skarbu Państwa, który stanowi ponad 90 proc. państwowego długu publicznego, przy niewielkich spadkach zanotowanych również w pozostałych sektorach, w tym w samorządach - oceniła minister Czerwińska. - Spadek długu był możliwy dzięki bardzo dobrej sytuacji budżetu państwa, którą zawdzięczamy przede wszystkim konsekwentnym działaniom rządu ukierunkowanym na uszczelnienie systemu podatkowego. To zaś skutkowało znaczącym obniżeniem potrzeb pożyczkowych w stosunku do wielkości planowanych. Istotną rolę odegrało też umocnienie złotego, co działało zmniejszająco na wyrażony w złotych dług Skarbu Państwa w walutach obcych. Ograniczenie długu zostało zrealizowane równocześnie z niespotykanym dotąd wsparciem, które kierujemy w kierunku rodzin. To pokazuje, że w krótkim czasie zdecydowanie usprawniliśmy stan polskich finansów - dodała minister.