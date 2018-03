Budżet może pożyczać mniej

Po pierwszym kwartale mamy już sfinansowaną połowę tegorocznych potrzeb pożyczkowych, sytuacja płynnościowa budżetu pozostaje bardzo dobra, na rachunkach budżetowych znajduje się ok. 66 mld zł - informuje wiceminister finansów Piotr Nowak.

W związku z tym w II kwartale planujemy obniżyć podaż obligacji na przetargach sprzedaży do przedziału 15-25 mld zł. W zależności od dalszego rozwoju sytuacji budżetowej, przetargów kasowych będzie od trzech do pięciu, z tego jeden w kwietniu, i odpowiednio od jednego do trzech przetargów zamiany. Przyjęty przedział podaży na kasowym przetargu kwietniowym uwzględnia przypadający w tym miesiącu wykup obligacji PS0418 - głosi komentarz Piotra Nowaka do planu podaży obligacji w kwietniu 2018 roku.