Rekordowe wyniki Totalizatora Sportowego w 2017 roku

W ubiegłym roku Totalizator Sportowy odnotował największe w historii wpływy do budżetu państwa! W 2017 roku został pobity rekord sprzedaży produktów LOTTO. Wraz z dopłatami wyniosła ona 5 644 869 743,89 zł (w 2016 r. – 5 585 464 965,23 zł).

Rekordowe wyniki zostały osiągnięte mimo pełnej koncentracji spółki na realizacji zadań wynikających z ustawy o grach hazardowych, do których skierowano najlepszych specjalistów pracujących w firmie. Miało wpływ na to rekordowo szybkie uruchomienie sprzedaży gry Eurojackpot. Należy dodać, że dzięki wspomnianej ustawie, zmalała szara strefa rynku bukmacherskiego, a jednocześnie zyskali legalnie działający bukmacherzy. Spółka uruchomiła też możliwość płatności bezgotówkowych we wszystkich punktach sieci własnej. Trwa proces wdrażania tej możliwości u naszych partnerów.

Utworzenie kasyna online to niezwykle trudny proces. W ciągu 6 miesięcy został przeprowadzony przetarg na ten wysokotechnologiczny projekt. Zainteresowanie nim było duże. Zgłosiło się kilkanaście firm. W finale znalazły się dwie. Wygrało konsorcjum Playtech Services i Playtech Software. Niezwykle ważne jest to, że Totalizator Sportowy wynegocjował najniższą w Europie opłatę dla wspomnianego wyżej operatora. Kasyno online będzie uruchomione na przełomie III i IV kwartału, dzięki czemu wpływy do budżetu państwa z tego tytułu będą jeszcze w 2018 r. Należy podkreślić, że zazwyczaj proces implementacji takiego projektu, jak wynika z danych z innych rynków, trwa od 12 do 18 miesięcy.

Jeszcze w II kwartale Totalizator Sportowy uruchomi pilotaż w pierwszych salonach gier na automatach (docelowo w tym roku będzie ich do 50), w których znajdzie się minimum 1200 urządzeń. Pilotaż pozwoli przeanalizować potencjał rynku, ocenić strukturę sieci sprzedaży, a także oszacować przepływy graczy pomiędzy legalnym a nielegalnym rynkiem. Jest to projekt niezwykle kapitałochłonny, wymaga też budowy nowych kompetencji. Jednak dzięki zaangażowaniu w jego realizację spółek Skarbu Państwa (WZŁ nr 1, Exatel, PWPW – odpowiedzialnych za dostarczenie urządzeń i kompletnego oprogramowania do nich), swoistej synergii tych firm przy tym projekcie, uruchomienie sieci salonów gier będzie szybsze niż w przypadku monopolistów działających w innych państwach. Obecnie trwa proces certyfikacji automatów, a także testy integracji Rejestru Gracza i Systemu Centralnego. Zakończyły się też prace nad zapewnieniem bezpieczeństwa grającym. Zostanie wprowadzona m.in. możliwość czasowego samowykluczenia z gry oraz limity aktywności w grze i środków na grę.

Na przełomie trzeciego i czwartego kwartału br. spółka planuje uruchomienie kolejnego wymagającego projektu – sprzedaży online tradycyjnych produktów spod znaku LOTTO. Jego realizacja jest mocno zaawansowana.

Według informacji World Lottery Association, nigdy w historii żadna firma realizująca monopol państwa w sferze hazardowej nie prowadziła tylu nowych i złożonych technologicznie projektów jednocześnie.