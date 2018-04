Erdogan do Netanjahu: jesteś terrorystą

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan nazwał w niedzielę premiera Izraela Benjamina Netanjahu terrorystą odnosząc się do interwencji izraelskiej armii na granicy ze Strefą Gazy, w wyniku której zginęło co najmniej 15 Palestyńczyków

Jesteś na tych ziemiach najeźdźcą , a jednocześnie jesteś terrorystą - powiedział Erdogan podczas niedzielnego przemówienia do swoich zwolenników. Wiadomo, co zrobiłeś w Gazie i w Jerozolimie. Nie masz nikogo na tym świecie, kto by cię lubił - dodał.