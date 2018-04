Mieszkanie Plus rusza w Krakowie

W połowie kwietnia ma ruszyć konkurs urbanistyczno-architektoniczny na opracowanie modelowego osiedla mieszkaniowego na krakowskich Klinach - poinformował członek zarządu BGK Nieruchomości, Grzegorz Muszyński. Osiedle, przygotowywane w ramach programu Mieszkanie Plus, ma liczyć ponad 2 tys. mieszkań.

Mieszkania mają powstać na blisko 18-hektarowej działce przy ul. Spacerowej w Krakowie, w południowej części miasta.

Jak powiedział PAP, członek zarządu BGK Nieruchomości, Grzegorz Muszyński „wybrany i zakupiony przez BGKN teren jest jedną z ostatnich dostępnych w Krakowie działek, na których może powstać duże, kompleksowe osiedle mieszkaniowe dla około 10 tys. osób”.

Zdaniem Muszyńskiego, lokalizacja osiedla na krakowskich Klinach pozwoli „stworzyć modelowe osiedle, z dostępem do szkół, przedszkoli, terenów zielonych i rekreacyjnych, a także komunikacji publicznej, która zapewni sprawny dojazd do centrum miasta i kluczowych centrów biznesowych Karkowa”.

„Chcemy, by budowane przez nas osiedle było integralną częścią miasta, a nie samotną wyspą, z której będzie można wydostać się tylko samochodem” - powiedział członek zarządu BGKN.

Koncepcja osiedla powstanie w oparciu o konkurs urbanistyczno-architektoniczny, którego założenia przygotowywane są przez BGKN we współpracy z władzami miasta. „Jesteśmy na ostatnim etapie omawiania wszystkich szczegółów z krakowskim ratuszem. W połowie kwietnia będziemy gotowi, by publicznie ogłosić konkurs i zaprosić do udziału w nim najlepsze pracownie projektowe” - zapowiedział Muszyński.

Osiedle na krakowskich Klinach to niejedyna inwestycja przygotowywana przez BGKN w ramach programu Mieszkanie Plus. „Jesteśmy w stałym kontakcie z wojewodą małopolskim Piotrem Ćwikiem, przedstawicielami państwowych spółek oraz władzami miasta. Wszystkie te podmioty zaproponowały nam różne nieruchomości. Analizujemy te tereny pod kątem możliwości ich wykorzystania w programie Mieszkanie plus. Na obecnym etapie nie zapadły jednak żadne decyzje” - powiedział Muszyński.

Program Mieszkanie Plus działa w dwóch obszarach. Obszar społeczny realizuje Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach programów Społecznego Budownictwa Czynszowego oraz wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego. Za komercyjny obszar odpowiada BGKN. Obecnie spółka ta ma w budowie około 2 tys. mieszkań, kolejne 25 tys. jest w przygotowaniu. Budowy trwają m.in. w Białej Podlaskiej, Jarocinie, Katowicach, Wałbrzychu i Gdyni.(PAP)