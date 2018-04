W lutym Polska więcej wpłaciła do UE niż dostała

W lutym tego roku z budżetu unijnego do Polski (w formie transferów finansowych) wpłynęło 470,6 mln euro, natomiast wartość składki wpłaconej do budżetu UE sięgnęła 607,7 mln euro – informuje Ministerstwo Finansów.

Jak dodaje resort finansów, saldo rozliczeń Polska – budżet UE w lutym wyniosło -137,8 mln euro.

Ujemne saldo transferów w lutym 2018 r. wynika z wysokiej składki wpłaconej do budżetu UE przy jednoczesnych relatywnie niskich transferach z tytułu polityki spójności i Wspólnej Polityki Rolnej. Składka w lutym jest zazwyczaj ok. dwukrotnie wyższa od średniej składki miesięcznej ze względu na konieczność sfinansowania na początku roku dopłat bezpośrednich dla rolników – czytamy w komunikacie.

W ramach polityki spójności Polska otrzymała 257,3 mln euro, w ramach wspólnej polityki rolnej do Polski wpłynęło 203,1 mln euro.

Saldo rozliczeń Polska – budżet UE od początku członkostwa Polski w UE zamyka się nadwyżką w wysokości 99,14 mld euro. Wartość transferów z budżetu UE do Polski w tym okresie wyniosła 147,34 mld euro. Składka odprowadzona do budżetu UE osiągnęła poziom 48,03 mld euro, natomiast kwota zwrócona do budżetu UE wyniosła 169 mln euro – informuje resort finansów.