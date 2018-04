Tak niskiego deficytu fiskalnego nie było

Wynik deficytu sektora finansów publicznych, który w 2017 r. obniżył się do 1,5 proc. PKB, jest najniższy w historii. Ekonomiści PKO BP, w komentarzu do tych danych, wskazują bardzo dobrą realizację budżetu państwa (efekt m.in. wzrostu ściągalności podatków), bliski zbilansowaniu wynik sektora samorządowego oraz prawdopodobnie bardzo dobrej sytuacji w sektorze ubezpieczeń społecznych (m.in. efekty ograniczania „patologii” na rynku pracy – „ozusowanie” umów śmieciowych, czy też wzrost funduszu wynagrodzeń) – komentują ekonomiści PKO BP.

Zgodnie z notyfikacją, deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2017 roku stanowił 1,5 proc. PKB, natomiast dług sektora ukształtował się na poziomie 50,6 proc. PKB – poinformował w komunikacie GUS, podając wstępne dane.

Analitycy PKO BP zwracają uwagę, że dług publiczny (ESA2010) obniżył się w 2017 do 50,6 proc. PKB, co oznacza, że „w ujęciu nominalnym spadł po raz pierwszy w historii” - o 3,2 mld zł (wyłączając epizod zmian w systemie emerytalnym w 2014, por. wykres poniżej). Do spadku długu publicznego przyczynił się głównie spadek zadłużenia Skarbu Państwa.