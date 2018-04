Rusza sprzedaż dotowanych ubezpieczeń dla rolników

We wtorek 3 kwietnia PZU rozpoczyna wiosenną kampanię sprzedaży dotowanych ubezpieczeń upraw rolnych. Budżetowa dopłata do składek wynosi 65 proc. - poinformował we wtorek Powszechny Zakład Ubezpieczeń

Limit na dopłaty do składek za ubezpieczenie wszystkich podstawowych upraw polowych przyznany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla PZU jest bardzo wysoki. Gwarantuje on, że z dotacji skorzystają wszyscy rolnicy, którzy ubezpieczą plony upraw - zapewniła spółka.

Rolnik sam może wybrać ryzyka, od których chce ubezpieczyć swoje uprawy. Może wykupić pełny ich pakiet z dotacją z budżetu państwa tj.: na grad, przymrozki wiosenne, powódź, suszę, deszcz nawalny, huragan, piorun, lawinę, obsunięcie się ziemi. Może też wybrać tylko pojedyncze ryzyka, np. grad czy przymrozki wiosenne. „W sezonie wiosennym szczególnie rekomendujemy naszym klientom pakiet wiosna, obejmujący ryzyko gradu oraz przymrozków wiosennych” - napisało PZU w komunikacie.

Dla rolników, którzy w PZU posiadają ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego mamy specjalną zniżkę w ubezpieczeniu zbóż i kukurydzy od ryzyka gradu lub w pakiecie wiosna. Poza tym każdy producent rolny bez żadnych dodatkowych opłat może wybrać płatność ratalną składki lub przesunąć termin zapłaty składki po żniwach.

Dodatkowo, PZU oferuje klientom kompleksową ofertę ubezpieczeń AGRO w ubezpieczeniach obowiązkowych rolnych OC i budynki, w dobrowolnych mienia ruchomego w gospodarstwach rolnych, w tym ubezpieczenie agrocasco, zwierząt, drobiu, NNW dla rolnika i jego współmałżonka oraz ubezpieczeń komunikacyjnych - poinformowano.

SzSz(PAP)