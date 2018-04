GAZETA BANKOWA: Wziąć laptopa w leasing

Firmy z sektora MSP zaczynają odkrywać, że w leasing można wziąć nie tylko samochód, ale w ten sposób sfinansować można także zakup komputera, serwera czy drukarki do biura. W dodatku w porównaniu do np. kredytu taka forma finansowania jest łatwiej dostępna i wiąże się z nią mniej formalności – pisze Marek Jaślan w „Gazecie Bankowej”.

Jednym z motorów rynku leasingowego w Polsce może być finansowanie sprzętu komputerowego, telekomunikacyjnego, oprogramowania i urządzeń IT – uważają przedstawiciele tej branży.

Z danych Związku Polskiego Leasingu wynika, że w 2017 r. firmy coraz chętniej w ten sposób finansują inwestycje w sprzęt IT – była to bowiem jedna z kategorii, która odnotowała największą dynamikę wzrostu w ubiegłym roku. Według ZPL w 2017 r. ożywienie na rynku leasingu było obserwowane w trzech głównych kategoriach rynku: pojazdów osobowych i dostawczych do 3,5 t (21,9 proc. dynamika r/r), maszyn i innych urządzeń, w tym IT (20,4 proc. dynamika r/r) oraz nieruchomości (26,5 proc. dynamika r/r). Coraz bardziej znaczącą grupą klientów korzystających z leasingu IT stają się małe firmy i mikroprzedsiębiorcy.

Dobra pogoda dla leasingu IT

Jak zauważa ZPL na dobry wynik tego segmentu rynku miały wpływ: dobra koniunktura w przemyśle, przyspieszenie wzrostu gospodarczego oraz wykorzystanie funduszy unijnych z perspektywy na lata 2014–2020. Łączna wartość maszyn i urządzeń sfinansowanych przez branżę leasingową w ubiegłym roku wyniosła 18,5 mld zł i była wyższa o 20,4 proc. w odniesieniu do wyników z 2016 r. Istotne dynamiki branża leasingowa odnotowała w większości kategorii produktowych, w tym transakcji dotyczących finansowania IT: 21 proc. w skali roku do 880 mln zł, a w 2018 r. ma zbliżyć się do wartości 1 mld zł. (…)

Co przekonuje przedsiębiorców?

Główną korzyścią finansowania zakupów leasingiem jest możliwość rozłożenia zakupu na dowolny okres spłat (w zależności od rodzaju leasingu od 3 do 48 miesięcy), co pozwala lepiej zarządzać płynnością finansową firmy bez konieczności ponoszenia wydatku jednorazowo. Ponadto opcja odpisywania opłat leasingowych w koszty uzyskania przychodu, prostota i przejrzystość rozliczeń księgowych bez konieczności wprowadzania zakupu w środki trwałe oraz stosowania amortyzacji są zaletami, które są dostępne dla przedsiębiorców korzystających z tej formy finansowania.

Korzyści leasingu jest wiele, zwrócę uwagę na te najistotniejsze, jak finansowanie inwestycji bez zamrażania firmowego kapitału i zwiększenie płynności. Raty leasingowe są pokrywane z przychodu, który przedsiębiorca uzyskuje, pracując już na nowym sprzęcie. Dodatkowo leasing obniża podatki, gdyż cała rata stanowi koszt uzyskania przychodu. Ponadto klient odlicza w pełni VAT od rat leasingowych. Jest to również bardzo wygodne rozwiązanie ze względu na to, że rozliczenie amortyzacji sprzętu leży po stronie firmy leasingowej. Co więcej w porównaniu do np. kredytu, leasing jest łatwiej dostępny i wiąże się z nim mniej formalności. Należy również pamiętać o tym, że leasing daje szybki dostęp do nowoczesnych sprzętów, przez co łatwiej jest rozwijać biznes i utrzymywać przewagę nad konkurencją – przekonujeEwelina Kozak, dyrektor ds. handlowych Region Dolny Śląsk i Opolskie w firmie Grenke, polskiego oddziału międzynarodowego koncernu specjalizującego się w finansowaniu sprzętu IT.

Są jednak też bariery, które utrudniają upowszechnianie tej formy finansowania sprzętu IT. Chodzi przede wszystkim o brak świadomości wśród przedsiębiorców, że mogą skorzystać z usługi leasingowej na zakup drobnego sprzętu IT. – Natomiast w przypadku dużych transakcji zakupowych dla firm średnich i dużych brakuje usług skorelowanych z dużą wartością końcową i możliwością zwrotu sprzętu po okresie korzystania – mówi Wojciech Kazimierski, współwłaściciel i dyrektor zarządzający LeaseLink.

Podobnie uważa Ewelina Kozak, bo jak mówi, choć leasing sprzętu IT stale zyskuje na popularności (mimo że nie jest on w Polsce jeszcze aż tak powszechny, jak na zachodzie Europy), to na polskim rynku słowo leasing wciąż kojarzy się głównie z pojazdami. – Myślę, że to kwestia czasu i w niedalekiej przyszłości leasing sprzętu IT będzie równie popularny, jak leasing samochodów. Powód jest prosty – środki pieniężne, które firma miałaby przeznaczyć na np. wyposażenie biura i komputery, przeznaczy na swój rozwój – przewiduje Ewelina Kozak. (…)

Marek Jaślan

Cały tekst o leasingu sprzętu IT oraz więcej informacji i komentarzy o polskiej gospodarce oraz sektorze finansowym znajdziesz w bieżącym wydaniu „Gazety Bankowej” do kupienia w kioskach i salonach prasowych

„Gazeta Bankowa” dostępna jest także jako e-wydanie, także na iOS i Android – szczegóły na http://www.gb.pl/e-wydanie-gb.html