Lotos dostarczy wodór do gdyńskich autobusów

Dostawy wodoru do napędu autobusów komunikacji miejskiej z ogniwami paliwowymi zakłada list intencyjny podpisany we wtorek przez prezydenta Gdyni i p.o. prezesa zarządu Grupy Lotos. Nie wiadomo, kiedy w mieście pojedzie pierwszy autobus zasilany wodorem

List intencyjny dotyczący podjęcia współpracy i badań w sprawie dostaw wodoru dla gdyńskiego taboru autobusowego we wtorek w Gdyni podpisali prezydent miasta Wojciech Szczurek i p.o. prezesa zarządu Grupy Lotos Mateusz Aleksander Bonca.

Gdynia ma zamiar stworzyć park autobusów zasilanych wodorem. Podczas briefingu p.o. prezesa Grupy Lotos SA Mateusz Aleksander Bonca podkreślił, że „wodór jest +cudownym+ paliwem dla transportu miejskiego, jest wyjątkowo czysty, nie pozostawia żadnych spalin oprócz wody”.

Rozpoczynamy wspólny projekt, który jest unikalny również w skali europejskiej - dodał. Prezes Lotosu przyznał, że spółka „od lat myśli o tym, jak poszukiwać rozwiązań czystszych, bardziej ekologicznych i komfortowych dla pasażera. Mamy tego wodoru pod dostatkiem, będziemy go mieli jeszcze więcej, bo w tej chwili rozbudowują się rafineryjne instalacje, które zwiększą dostępność tego paliwa - dodał.

Rafineria w Gdańsku obecnie produkuje ok. 13 ton/h wodoru, po zakończeniu budowy Projektu EFRA, ma produkować ponad 16,5 ton/h. Bonca powiedział, że „cieszy go, że spółka może współpracować, eksperymentować z Gdynią, w jaki sposób wykorzystać wodór”.

Bo mamy tu taki problem, kto będzie pierwszy, czy producent paliwa czy odbiorca, a dzięki takiej współpracy będziemy mogli to przełamać i wspólnie uruchomić takie działania - tłumaczył prezes Lotosu.

Przyznał, że spółka potrzebuje „szybkich rozwiązań, które pozwolą jej przetestować sposób działania, współpracy”.

Zainteresowanie wodorem jako paliwem alternatywnym wzrasta jest to temat, który teraz nabiera coraz większego tempa - dodał.

Prezydent Gdyni, Wojciech Szczurek zaznaczył, że „ekologiczny, niskoemisyjny transport jest wizytówką Gdyni od lat i miasto nadal chce się rozwijać w tym zakresie”.

Jego zdaniem „technologie wodorowe w przyszłości z punktu widzenia środowiska pewnie będą jedną z bardziej atrakcyjnych form zasilania taboru komunikacji miejskiej”.

Zaznaczył, że w tym zakresie miasto „chce też współpracować z dostawcami taboru komunikacji miejskiej”.

Pytany o to, kiedy w Gdyni może pojechać pierwszy autobus napędzany wodorem, Szczurek powiedział, że „został podpisany list intencyjny dotyczący współpracy i badań, a wszystkim zależy, żeby to było jak najszybciej”.

Na stwierdzenie, że autobus na wodór w Gdyni to „bliżej nieokreślona przyszłość”, Szczurek powiedział, że „to głębokie przekonanie, że taka jest przyszłość i ci, którzy mają odwagę, żeby taką drogą kroczyć, będą szybciej osiągać korzyści z tego tytułu”.

Bonca zwrócił uwagę, że dla spółki zaangażowanie się w rynek wodoru jako paliwa do ogniw paliwowych wymaga pewnego dostosowania infrastruktury.

W tej chwili mamy dużo tego wodoru, ale on nie jest wystarczająco czysty do tego, aby być wykorzystywany do ogniw paliwowych - tłumaczył. Wodór dla ogniw musi mieć niemal doskonałą czystość 99,999 proc. (czyli tzw. pięć dziewiątek).