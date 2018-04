Jedna czwarta zysku PKO BP na dywidendę

Zarząd PKO BP rekomenduje wypłatę 687,5 mln zł dywidendy z zysku za ubiegły rok - oznacza to przeznaczenie 24,8 proc. zysku za 2017 r. czyli 0,55 zł za akcję – poinformował bank w komunikacie.

Propozycja jest spójna z polityką dywidendową banku oraz indywidualnym zaleceniem regulatora, a jednocześnie pozwala na dalszy dynamiczny rozwój PKO Banku Polskiego przy zachowaniu bardzo bezpiecznych poziomów miar adekwatności kapitałowej. Po zaopiniowaniu propozycji Zarządu przez Radę Nadzorczą ostateczną decyzję w sprawie podziały zysku za 2017 rok, podejmie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – napisano w komunikacie.

Jak informuje PKO BP, w 2017 roku grupa kapitałowa banku wypracowała najwyższy zysk netto w sektorze bankowym, który wyniósł 3,1 mld zł i był o 8 proc. wyższy niż przed rokiem. Suma bilansowa Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego wzrosła w 2017 roku o ponad 11 mld zł do blisko 300 mld zł, co oznacza, że dystans do kolejnego pod względem wielkości banku w Polsce istotnie przekracza 100 mld zł.