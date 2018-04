Wyzwanie tylko dla ludzi o mocnych nerwach

Jak twierdzą władze Tatrzańskiego Parku Narodowego (TPN), problem jest duży i pilny, i potrzebne są dodatkowe ręce do pracy. Przyrodnicy z Tatrzańskiego Parku Narodowego oceniają, że wraz z nagłym ociepleniem już w najbliższych dniach potrzebna im będzie dodatkowa pomoc. W zamian oferują zakwaterowanie i lokalny transport, ale ostrzegają: to dzicz, więc może być różnie

Władze TPN szukają wolontariuszy do pilnowania krokusów, które szczególnie upodobali sobie turyści - niestety, depcząc i niszcząc kwiaty. Na tatrzańskich polanach krokusy kwitną w kwietniu. Niestety, turyści

Nagminnie turyści wchodzą w krokusy, aby zrobić sobie zdjęcie na ich tle i pochwalić się tym na profilach społecznościowych. To jednak zachowanie naganne - powiedział koordynator wolontariatu w TPN Dariusz Giś, który zaapelował o zgłaszanie się wolontariuszy chętnych do pilnowania chronionych kwiatów. Ale to jeszcze nic! - Mimo patroli pracowników TPN i wolontariuszy zdarzali się turyści, którzy wchodzili wprost w kwitnące krokusy, rozkładali na kwiatach koce czy nawet wjeżdżali w nie samochodami. Były też skrajne zachowania, gdzie turyści chcieli rozpalać grille wśród krokusów - dodał.

W ubiegłym roku podczas kwitnienia krokusów rekordowym zainteresowaniem turystów cieszyła się Dolina Chochołowska, do której tylko w jeden kwietniowy weekend weszło 70 tys. osób.

Fioletowe krokusy szczególnie pięknie wyglądają na zielonych tatrzańskich polanach. Te kwiaty kwitną szczególnie bujnie w miejscach, gdzie wypasane są owce. Choć największą popularnością wielbicieli krokusów cieszy się Dolina Chochołowska, kwitną one również na innych polanach np. w Dolinie Kościeliskiej czy na Kalatówkach.

TPN organizuje wolontariat regularnie w sezonie letnim i zimowym już od 2006 r. Do zadań wolontariuszy, oprócz pilnowania ruchu turystycznego, należy sprzątanie szlaków czy edukowanie odwiedzających najwyższe polskie góry. Każdy wolontariusz otrzymuje legitymację zwalniającą z opłat za wstęp do TPN na określony czas, a także dostaje odzież służbową. Władze parku zapewniają także darmowe zakwaterowanie i transport lokalny. Aby zostać wolontariuszem, należy przysłać do TPN zgłoszenie drogą mailową lub skontaktować się telefonicznie.

PAP, mw