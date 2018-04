Rzecznik brytyjskiej premier Theresy May powiedział we wtorek, że W. Brytania szuka „proporcjonalnego sposobu”, aby odpowiedzieć na zagrożenie ze strony Rosji po próbie zabójstwa byłego pułkownika GRU i współpracownika brytyjskiego wywiadu Siergieja Skripala

Musimy odpowiedzieć w proporcjonalny sposób na agresywne zachowanie ze strony Rosji - i to właśnie robimy - tłumaczył.

Jednocześnie zaznaczył, że „Wielka Brytania znacznie bardziej chciałaby mieć konstruktywnego partnera w Rosji, gdyby ta grała zgodnie z zasadami”.

Wypowiedź rzecznika była reakcją na komentarze byłego rosyjskiego generała, a obecnie szefa think tanku PIR Center Jewgienija Burzynskiego, który ostrzegł w porannej rozmowie z radiem BBC, że istnieje ryzyko, iż stosunki między Wielką Brytanią, a Rosją staną się „gorsze niż za czasów zimnej wojny”.

Jeśli sytuacja rozwinie się w stronę, w jaką się rozwija, to obawiam się, że skończymy w bardzo, bardzo zły sposób” - powiedział Burzynski. Dopytywany sprecyzował, że ma na myśli prawdziwą wojnę, która byłaby ostatnią w historii ludzkości.

Mówicie, że presja (na Kreml) będzie nadal trwała - ale co chcecie osiągnąć? Jeśli zmianę reżimu, to nie ma to sensu, nie znacie Rosjan. Im więcej zewnętrznej presji, tym bardziej społeczeństwo jednoczy się wokół prezydenta - ocenił.