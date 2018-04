Spotify zadebiutuje na giełdzie

Serwis muzyczny Spotify zadebiutuje we wtorek na nowojorskiej giełdzie - podał we wtorek serwis BBC. Spółka wyceniana jest na ok. 20 mld dolarów.

Jak wskazano, akcje Spotify po raz pierwszy znajdą się w obrocie publicznym po wtorkowym debiucie na giełdzie w Nowym Jorku.

Według BBC, wejście na giełdę oznacza „punkt zwrotny” dla firmy, która nie osiągnęła dotąd zysku.

Jak podkreślono, giełdowy debiut serwisu muzycznego ze Szwecji nie wiąże się z emisją nowych akcji.

Do publicznego obrotu trafią akcje należące do prywatnych inwestorów firmy - podano.

Spotify, powstały w 2008 roku, jest obecnie globalnym liderem wśród muzycznych firm streamingowych. Ma 71 mln użytkowników, niemal dwukrotnie więcej niż Apple. Z serwisu można korzystać za pośrednictwem smartfonów, tabletów, komputerów oraz na niektórych konsolach i telewizorach.

Na podst. PAP