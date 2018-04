Z PIT-em do galerii handlowej

Urzędnicy skarbowi - w najbliższy piątek i sobotę - pomogą wypełnić PIT-a w wybranych galeriach handlowych i wysłać go elektronicznie – informuje resort finansów.

Jak podaje ministerstwo będą to 92 placówki handlowe w całym kraju. Urzędnicy skarbówki wyjaśnią wątpliwości związane z wypełnieniem PIT czy korzystaniem z ulg podatkowych i odliczeń. Podatnicy otrzymają także urzędowe potwierdzenie odbioru zeznania (UPO).

Z bezpłatnej pomocy urzędników może skorzystać każdy podatnik. Wystarczy mieć ze sobą rozliczenie PIT-11, które otrzymujemy od pracodawców lub inne dokumenty, które świadczą o uzyskanych dochodach w 2017 r. Jeśli chcemy skorzystać z ulg podatkowych, to należy również pamiętać o dokumentach, które potwierdzają wydatki do odliczenia. Bardzo ważne jest też, aby mieć ze sobą zeszłoroczne rozliczenie PIT (za 2016 r.) lub dokładną kwotę przychodu uzyskanego w 2016 r. Będzie to potrzebne do identyfikacji danych w systemie e-Deklaracje – informuje resort finansów.