Radom, Warszawa – wspólna (lotnicza) sprawa

Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” podczas środowej konferencji prasowej przedstawi wyniki analizy lokalizacyjnej lotniska komplementarnego dla stołecznego portu i Centralnego Portu Komunikacyjnego - ujawnił dyrektor biura marketingu i PR Lotniska Chopina Hubert Wojciechowski. Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” (PPL) zarządza Lotniskiem Chopina.

„PPL ujawni w środę podczas konferencji prasowej wyniki analizy lokalizacyjnej lotniska komplementarnego dla Lotniska Chopina i Centralnego Portu Komunikacyjnego” - powiedział we wtorek dyrektor biura marketingu i PR Lotniska Chopina Hubert Wojciechowski.

Konferencja prasowa odbędzie się z udziałem prezesa PPL, dyrektora Lotniska Chopina Mariusza Szpikowskiego.

W jej trakcie mają zostać przedstawione m.in. wyniki analizy lokalizacyjnej międzynarodowej firmy doradczej Arup odnośnie lotnisk w Radomiu, Modlinie i Łodzi oraz due diligence portów. To tej firmie PPL zleciło przeprowadzenie odpowiednich analiz.

Due diligence to szczegółowe, wielopłaszczyznowe sprawdzanie podmiotu pod względem m.in. jego kondycji handlowej, finansowej, prawnej czy podatkowej.

We wtorek „Puls Biznesu” napisał, że dotarł do raportu firmy Arup dotyczącego spółki Port Lotniczy Radom. „Wynika z niego, że jeśli PPL zamierza przenieść tu część operacji, m.in. tanich linii, wyzwań będzie co niemiara w każdym ze zbadanych aspektów: finansowym, technicznym, prawnym i środowiskowym” - napisała gazeta.

