Te produkty są na czarnej liście USA

USA przedstawiły we wtorek listę 1300 chińskich produktów, na które chcą nałożyć karne cła. Jak poinformował przedstawiciel USA ds. handlu Robert Lighthizer, na liście znalazły się produkty, których import do USA wyceniany jest na sumę do 50 mld USD rocznie.

Na te produkty mają zostać nałożone cła w wysokości 25 proc.

Nowe taryfy mają być wymierzone szczególnie w produkty objęte prowadzoną przez Pekin strategią gospodarczą „Made in China 2025”, która ma uczynić z ChRL światowego lidera zaawansowanych technologii. Na liście znalazły się m.in. monitory wysokiej rozdzielczości, elektromagnesy używane w rezonansie magnetycznym, komponenty urządzeń stosowanych w lotnictwie oraz maszyny do wytwarzania lub przetwarzania tekstyliów, wydruków i żywności.

Jednak według urzędników Waszyngtonu zanim taryfy wejdą w życie, mogą minąć dwa miesiące.

Chiny odpowiedzą proporcjonalnie na karne cła USA - zapowiedział we wtorek, jeszcze przed ogłoszeniem listy produktów, na które mają być nałożone karne cła USA, chiński ambasador w Waszyngtonie Cui Tiankai.

W niedzielę Chiny ogłosiły wprowadzenie 15- i 25-procentowych ceł na 128 amerykańskich towarów, których import do Chin wyceniany jest na 3 mld USD rocznie, w tym mrożonej wieprzowiny, owoców, wina i rur stalowych. Była to odpowiedź na amerykańskie taryfy na stal i aluminium, z których czasowo wyłączono wiele krajów, ale nie Chiny. (PAP)