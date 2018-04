Start-upy dla energetyki

Start-upy z pomysłem na rozwiązania z sektora energii i czystych technologii mogą wziąć udział w kolejnym PowerUp! To konkurs dla młodych firmy z 24 krajów Europy Środkowej. Do wygrania jest 30 tys. euro - poinformował PAP organizator konkursu InnoEnergy.

Jak wskazano, PowerUp! by InnoEnergy, największy konkurs dla start-upów z sektora zrównoważonej energii w Europie Środkowej, jest dla polskich innowatorów szansą na realizację i rozwój ich projektów oraz zaistnienie na rynku międzynarodowym.

„Głównym obszarem konkursu jest sektor energii i czystych technologii, ale poszukiwane są również rozwiązania z zakresu systemów mobilnych, cyberbezpieczeństwa, tzw. smart city oraz technologie ograniczające emisję szkodliwych pyłów do atmosfery” - wyjaśniono w komunikacie.

Dyrektor generalny InnoEnergy Central Europe Jakub Miler, cytowany w komunikacie, wskazał, że udział w konkursie stwarza najlepszym uczestnikom możliwość skorzystania z know-how InnoEnergy. Firma, jak wyjaśnił, zajmuje się inwestowaniem w start-upy, a także wspieraniem projektów do momentu ich komercjalizacji. „Ułatwiamy dotarcie do zewnętrznych instytucji finansujących, pomagamy we współpracy z sieciami venture capital, zajmujemy się też rozwojem samego produktu - współpracujemy z instytutami badawczymi i uczelniami” - wskazał.

Jak dodał Łukasz Świercz z InnoEnergy, konkurs jest też okazją, by przyczynić się do poprawy stanu środowiska naturalnego oraz jego ochrony. „Przykładem może być opracowany przez polski zespół inteligentny kosz na śmieci, który sam rozpoznaje i sortuje odpady komunalne. Do tej pory start-up sprzedał w Polsce ponad 100 urządzeń, a niedawno zyskał dofinansowanie w wysokości niemal 500 tys. euro” - wskazał Świerszcz.

W maju start-upy uczestniczące w PowerUp! wezmą udział w specjalistycznych warsztatach tzw. Bootcampach i finałach krajowych. Ich zwycięzcy zostaną zaproszeni do Pragi na finałowe Bootcampy z europejskimi mentorami oraz Wielki Finał, który ma się odbyć 19 czerwca.

Aby wziąć udział w konkursie, należy mieć prototyp związany ze zrównoważoną energią i wypełnić odpowiedni formularz. Zgłoszenia przyjmowane są do 19 kwietnia.

„Oprócz nagrody głównej - 30 tys. euro, przewidziane są też nagrody finansowe za drugie (10 tys. euro) i trzecie (5 tys. euro) miejsce” - napisano. Zaś autorzy najciekawszych projektów, jak dodano „zostaną zaproszeni do akceleratora InnoEnergy: HighwayR, oferującego finansowanie do 150 tys. euro”. (PAP)