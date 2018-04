Inflacja w marcu na przekór rynkowym prognozom

Inflacja w marcu wyniosła 1,3 proc. w ujęciu rocznym, co oznacza spadek wskaźnika cen towarów i usług w stosunku do lutego - kiedy to inflacja CPI wyniosła 1,4 proc. r/r - poinformował we wstępnym szacunku GUS. Prognozy rynku wskazywały na powrót inflacji do trendu wzrostowego.

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w marcu 2018 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca obniżyły się o 0,1 proc. (wskaźnik cen 99,9), a w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 1,3 proc. (wskaźnik cen 101,3) – czytamy w komunikacie GUS.

Rynek - tymczasem - przewidywał wzrost inflacji do 1,6 proc. rocznie.