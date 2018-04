Maksymalnie 1/3 dostaw gazu z jednego źródła

Dążymy do tego, by import gazu z jednego źródła był nie większy niż 33 proc. Polska czyni starania w tym kierunku, co stanie się faktem do 2023 r. - zadeklarował w środę minister energii Krzysztof Tchórzewski.

Tchórzewski, który był gościem konferencji Europower, przypomniał, że Polska importuje 70 proc. zużywanego gazu z kierunku wschodniego. By to zmienić, prowadzone są prace nad dwiema inwestycjami, które mają otworzyć nasz kraj na gaz z kierunku północnego, tzw. Bramą Północną. Złożą się na nią terminal LNG w Świnoujściu i gazociąg Baltic Pipe.

Jak powiedział dziennikarzom Tchórzewski, harmonogram dotyczący budowy Baltic Pipe pozostaje bez zmian.

Informacje, które mam, dotyczące postępu prac w tej dziedzinie są dla mnie satysfakcjonujące - podkreślił szef resortu energii.

Baltic Pipe to strategiczny projekt mający na celu utworzenie nowego korytarza dostaw gazu na rynku europejskim. Inwestycja umożliwi transport gazu z Norwegii na rynki polski i duński, a także do użytkowników końcowych w sąsiednich krajach. Równocześnie pozwoli na przesył gazu z Polski do Danii i Szwecji. Projekt realizowany jest przez operatorów gazociągów przesyłowych - Energinet i polski Gaz-System. System ma mieć przepustowość do 10 mld m sześc. gazu rocznie. Umowy z obydwoma operatorami na przesył gazu w okresie od 1 października 2022 r. do 30 września 2037 r. podpisało już PGNiG.

Przedsięwzięcie zostało uznane przez Komisję Europejską za projekt o znaczeniu wspólnotowym. Status ten przyznawany jest projektom infrastrukturalnym mającym na celu wzmocnienie europejskiego wewnętrznego rynku energii, realizującym cele polityki energetycznej UE.

Inwestycja składa się z pięciu głównych elementów: połączenia systemu norweskiego na Morzu Północnym z systemem duńskim, rozbudowy trasy przesyłu przez Danię, tłoczni gazu na duńskiej wyspie Zelandia, podmorskiego gazociągu międzysystemowego z Danii do Polski wraz z terminalem odbiorczym oraz rozbudowy polskiego systemu przesyłowego. Cała trasa przesyłu ma, zgodnie z planami, ruszyć 1 października 2022 r.

Na podst. PAP