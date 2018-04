Moody's: Dług publiczny Polski poniżej 50 proc. PKB

Dług sektora finansów publicznych Polski spadnie do 2019 r. do 49 proc. PKB - oceniła w raporcie agencja ratingowa Moody’s.

Z uwagi na mocniejszą od oczekiwań sytuację fiskalną oraz sprzyjające otoczenie gospodarcze, spodziewamy się, że relacja długu do PKB Polski będzie spadać. Prognozujemy, że dług spadnie do 2019 r. do 49 proc. PKB - napisano w raporcie.