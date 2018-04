Na Odrze powstaną kolejne stopnie wodne

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zamierza w tym roku rozpocząć prace projektowe dla kolejnych dwóch stopni wodnych na Odrze; chodzi o stopnie w Lubiążu i w Ścinawie - poinformował minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk.

W tym roku chcemy rozpocząć kolejne inwestycje związane ze stopniami wodnymi. Pierwszy to jest już ogłoszona inwestycja w Siarzewie na Wiśle poniżej Włocławka, ale chodzi również o stopień wodny na Odrze w Lubiążu i w Ścinawie. Chcielibyśmy w tym roku zlecić je w ramach inwestycji, czyli zbudować konsorcjum inwestycyjne i rozpocząć proces projektowy - dodał.

Gróbarczyk poinformował też, że w kwietniu rozpocznie się grodzenie Odry w ramach stopnia wodnego w Malczycach, co tym samym powinno zamknąć inwestycję.

W połowie lutego 2018 roku resort gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej informował, że śluza na stopniu wodnym Malczyce ma być gotowa do 30 maja. Cel budowy stopnia wodnego Malczyce to zahamowanie procesów erozji w korycie Odry poniżej stopnia w Brzegu Dolnym.

Postępująca erozja denna spowodowała obniżenie zwierciadła wody w rzece o ok. 2,5 m bezpośrednio poniżej stopnia w Brzegu Dolnym, sięgając aż do Ścinawy, i przesuszenie terenów przyległych do rzeki w pasie szerokości ponad 1 km na odcinku do Malczyc.

Erozja dolnego stanowiska stopnia w Brzegu Dolnym spowodowała zagrożenie utraty stateczności stopnia przy dalszym postępie zjawisk erozyjnych. Obniżenie dna w korycie rzeki spowodowało zwężenie szlaku żeglownego i zmniejszenie głębokości tranzytowych.

Stopień Malczyce pozwoli zabezpieczyć stopień w Brzegu Dolnym przed podmywaniem i utratą stateczności. Przywrócony ma być ponadto pierwotny poziomów wód gruntowych. Budowa stopnia ma też zapobiegać przesuszaniu się przyległych terenów. Powstrzymane mają być też procesy erozyjne w korycie rzeki poniżej stopnia.

PAP, MS