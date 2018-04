Mleczarze narzekają, my się cieszymy

Pogarsza się koniunktura na rynku mleka, ceny spadają. Zmniejszył się popyt na produkty mleczne na rynku chińskim, produkcję zwiększyły Nowa Zelandia i USA. Polskie produkty coraz trudniej sprzedać poza UE - mówi dyrektor Polskiej Izby Mleka Agnieszka Maliszewska.

Najwięcej obaw związanych jest z decyzją KE w sprawie zapasów interwencyjnych mleka w proszku. Jak zauważyła dyrektor, producenci czekają, co w tej sprawie zrobi Komisja, ale na razie nie ma sygnałów, że mleko będzie nadal przechowywane ani też, że zapasy te zostaną w jakiś sposób upłynnione.

Takie zapasy zostały zgromadzone w poprzednich latach, w formie interwencji na rynku mleka, ze względu na załamanie się tego rynku po zniesieniu limitów produkcji mleka od maja 2014 roku. KE w ramach interwencji skupiła 380 tys. ton mleka w proszku. Gdyby mleko to zostało sprzedane w krajach UE, zdestabilizowałoby to unijny rynek mleka.

Optujemy, by przeznaczyć mleko na skarmianie zwierząt, cele kosmetyczne lub też by je przeznaczyć na pomoc humanitarną dla krajów afrykańskich, tak by ten towar całkowicie zniknął z europejskiego rynku - powiedziała Maliszewska.