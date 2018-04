Nowe szanse dla polskiego biznesu w USA

Polsko-amerykańska współpraca gospodarcza jest filarem relacji dwustronnych między Polską a Stanami Zjednoczonymi. Polsko-amerykańska wymiana handlowa w ostatnich latach rośnie. W jej dalszym rozwijaniu ma pomóc powołana właśnie Polska Izba Handlowa w Stanach Zjednoczonych. Jej siedzibą będzie Waszyngton, a szefem Christopher Jamroz, urodzony w Polsce biznesmen mieszkający w USA. Nowego szefa nowej instytucji przedstawiła w środę minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz

Podczas mojej pierwszej oficjalnej wizyty wiosną ubiegłego roku w Stanach Zjednoczonych potrzeba powołania takiej izby była jednym z najważniejszych tematów – skomentowała minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. – To był szczytowy moment w relacjach. 13 mld dolarów obrotów miedzy krajami. Dziś na rynku amerykańskim działa ok. 60 polskich firm. To zdecydowanie za mało. W CEIDG mamy zarejestrowane niemal 2 mln podmiotów. Byliśmy świadkami wielu próśb, budowania dobrych relacji pomiędzy biznesem polskim i amerykańskim i to najwyższy czas by zbudować takie partnerstwo w Stanach Zjednoczonych – dodała.