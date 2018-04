PPL chce przejąć lotnisko w Radomiu

Chcielibyśmy objąć 100 proc. kontrolę nad lotniskiem w Radomiu. Jednak za wcześnie na mówienie o kwotach – twierdzi prezes PPL Mariusz Szpikowski

Jak dodał prezes PPL, w tej chwili jeszcze nie jest przesądzone czy to lotnisko w Modlinie czy Radomiu przejmie loty czarterowe i niskokosztowe, bo żadne w tej chwili nie jest gotowe i wymaga inwestycji infrastrukturalnych i rozbudowy.

Prezes PPL, uważa, że nakłady inwestycyjne na lotnisko w Radomiu byłyby niższe i szybciej można by w II etapach zwiększyć przepustowość oraz liczbę obsługiwanych pasażerów.

W I etapie rozbudowy, który potrwałby 20 miesięcy lotnisko w Radomiu mogłoby przyjąć już 3 mln pasażerów. W fazie rozbudowy, która nie kolidowałaby z obsługą pasażerów i operacjami lotniczymi, za kolejne 20 miesięcy dojść do możliwości obsługi już od 7 do 9 mln pasażerów. Koszt I fazy inwestycji szacowany jest na 425 mln zł, koszt drugiej to 467 mln zł - wylicza Szpikowski.