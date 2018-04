Szpikowski: Modlin niewydolny finansowo

Port w Modlinie wymaga inwestycji o wartości 1 mld 45 mln zł w ciągu 45 miesięcy żeby mogło przejąć ruch niskokosztowy i czartery z lotniska Chopina - powiedział Mariusz Szpikowski, prezes PPL

Zdaniem Szpikowskiego port w Modlinie nie jest w stanie, w dłuższej perspektywie czasu, obsługiwać swoich zobowiązań finansowych.

Jak dodaje prezes PPL, w tej chwili nie ma na lotnisku w Modlinie jasnych precyzyjnych planów inwestycyjnych, wyliczeń nakładów oraz strategii rozwoju tego portu.

Tymczasem port Modlin chce zainwestować w rozbudowę terminalu 60 mln zł, jednocześnie bez rozbudowy infrastruktury.

To oznacza skrócenie żywotności dróg kołowania, pasów startowych czy płyt postojowych, a to z kolei oznacza, że za parę lat trzeba będzie inwestować w tą infrastrukturę jakieś 20 mln zł, a my jako współudziałowcy nie damy na to pieniędzy – twierdzi Szpikowski.