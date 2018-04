UOKiK nałożył karę na oszustów finansowych

UOKiK nałożył prawie 3 mln zł kary na pośrednika finansowego,kancelarię prawną Proculus, która kierowała swoją ofertę do ludzi, którzy nie posiadali zdolności kredytowej, ale potrzebowali pieniędzy na spłatę wcześniejszych zobowiązań

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów stwierdził, że spółka naruszyła dobre obyczaje.

Działania pracowników Proculusa miały jeden cel: nakłonić jak największą liczbę osób do zawarcia umów pośrednictwa finansowego, ponieważ pobierali za to prowizję. Im większa kwota, tym większa opłata, dlatego Proculus namawiał konsumentów do tego, żeby pożyczali więcej pieniędzy niż mogliby spłacić – tłumaczy Marek Niechciał, prezes UOKiK.