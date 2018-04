Zmiany w kodeksie pracy oznaczają konflikt ze związkami zawodowymi

Projekt Kodeksu pracy, przygotowany przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Pracy jest nie do zaakceptowania - oświadczył w czwartek szef NSZZ „Solidarność” Piotr Duda. Jeżeli rząd chciałby forsować ten projekt, to nasz kierunek jest jeden, ulica - zaznaczył

Jak powiedział Duda, należy zapomnieć o projekcie Kodeksu pracy, przygotowanym przez komisję kodyfikacyjną.

Zapomnimy o tym, bo on jest nie do zaakceptowania, nie do przyjęcia - mówił szef „S” w czwartek w Warszawie. Zwrócił uwagę, że „bardziej” do zaakceptowania jest projekt kodeksu indywidualnego prawa pracy niż zbiorowego. Stosunki zbiorowe są dla nas jakąś tragikomedią - ocenił.