Wsparcie dla kogeneracji z korzyścią dla małych miast

Mam nadzieję, że przepisy dotyczące wsparcia kogeneracji wejdą w życie najpóźniej we wrześniu - powiedział minister energii Krzysztof Tchórzewski. Na nowych rozwiązaniach mają skorzystać mniejsze miejscowości

Jak powiedział szef resortu energii, projekt ustawy o wsparciu dla kogeneracji (czyli jednoczesna produkcja ciepła i energii elektrycznej )rozpoczął konsultacje międzyresortowe. Podkreślił, że ustawa musi zostać „w pełni” wdrożona w tym roku, bowiem dotychczasowe przepisy wygasają z końcem 2018 r. ” Mam nadzieję, że będzie to najpóźniej we wrześniu” - powiedział Tchórzewski.

Minister energii powiedział, że nowe wsparcie będzie „dużo szersze” niż dotąd. Duże, przemysłowe elektrociepłownie, które dotąd wykorzystywały ponad 40 proc. środków przejdą do rynku mocy. To zaś oznacza, że program będzie można skierować do mniejszych samorządów, w miejscowościach gdzie większość ciepła produkuje się w indywidualnych, opalanych węglem piecach.

Jak mówił Tchórzewski tak rozumiane wsparcie dla kogeneracji przyczyni się do walki ze smogiem.

Chcemy, by centralne, zespolone ogrzewanie było w małych miejscowościach. Chcemy w znacznej części, dedykować program kogeneracyjny do mniejszych miejscowości - podkreślił.

