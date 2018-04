LOT-em do Azji i Australii z jednym biletem

Pasażerowie LOT będą mogli podróżować na jednym bilecie przez Singapur do miast m.in. w Tajlandii, Malezji, Indonezji, Wietnamu, a także Australii i Nowej Zelandii - poinformowała spółka. Umożliwi to współpraca, jaką LOT nawiązał z przewoźnikami obsługującymi rejsy w regionie Singapuru.

LOT wraz z liniami partnerskimi proponuje pasażerom połączenia z przesiadkami w Singapurze do najważniejszych portów w Azji Południowo-Wschodniej, Australii i Nowej Zelandii – poinformowała spółka w czwartkowym komunikacie.

Bezpośrednie rejsy polskiego przewoźnika z Warszawy do Singapuru rozpoczną się już 15 maja br. Singapur to nowy dalekodystansowy kierunek LOT-u. Dreamlinery LOT-u będą obsługiwały bezpośrednie rejsy między Singapurem a Warszawą trzy razy w tygodniu do końca czerwca, a następnie cztery razy w tygodniu - od lipca do końca sezonu letniego.

W ramach jednej rezerwacji LOT-u połączenia z Singapuru będą wykonywane przez Singapore Airlines (umowa code-share), przewoźników z grupy Jetstar oraz Qantas i Air New Zealand (umowy interline). Pasażerowie LOT-u zyskają możliwość podróżowania na jednym bilecie przez Singapur do wielu miast m.in. w Tajlandii, Malezji, Indonezji, Hongkongu, Wietnamu, na Filipiny a także Australii i Nowej Zelandii - czytamy.

Spółka podkreśla, że położony w Azji Południowo-Wschodniej Singapur „pełni rolę najważniejszego portu przesiadkowego w regionie”.

Między Europą a Singapurem podróżuje prawie 3 mln pasażerów rocznie. Nawet jeśli samodzielnie nie obsługujemy niektórych połączeń w regionie, jesteśmy w stanie zaproponować najatrakcyjniejszą ofertę dla pasażerów z Polski i innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, którzy chcą przez Singapur dostać się na dalsze połączenia azjatyckie w ramach jednej rezerwacji – powiedział cytowany w komunikacie dyrektor Biura Komunikacji Korporacyjnej LOT-u Adrian Kubicki.

Spółka podała, że w tym roku LOT uruchomił własne biuro sprzedaży biletów w Australii.

Ofertą z Australii przez Singapur do Europy polski przewoźnik pragnie zachęcić m.in. liczną australijską Polonię zamieszkującą ten kontynent - napisano.

Nowe połączenie do Singapuru będzie obsługiwane Boeingami 787 czyli dreamlinerami. W każdym z nich pasażerowie mają do dyspozycji trzy klasy podróży: biznes, gdzie fotele rozkładają się do pozycji płaskiego łóżka; ekonomiczną premium: z fotelami z podnóżkami i podparciami dla ud oraz ekonomiczną: z fotelami, które mają ekrany rozrywki pokładowej i gniazdka USB. W każdej z tych klas serwowane są posiłki i napoje, ich różnorodność uzależniona jest od klasy podróży.

LOT podkreśla, że uruchomienie połączenia z Warszawy do Singapuru wpisuje się w strategię rentownego wzrostu, jaką spółka wdraża w życie od początku 2016 r. W tym roku LOT ogłosił uruchomienie siedmiu nowych tras: z Warszawy do Billund, Hanoweru, Moskwy-Domodiedowa, Zaporoża, Skopje i Podgoricy oraz z Krakowa do Budapesztu. W latach 2016-2017 nowych tras było łącznie 50 m.in. z Warszawy do Tokio, Seulu, Astany, Los Angeles i Newark.

Na podst. PAP