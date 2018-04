Ciasno na moskiewskich lotniskach podczas Mundialu

Przed czerwcowymi mistrzostwami świata w piłce nożnej prawdopodobnie nie powstaną nowe pasy startowe na moskiewskich lotniskach Szeremietiewo i Domodiedowo - podał w czwartek dziennik „Wiedomosti”, powołując się na raport państwowego urzędu Rosawiacja.

Trzeci pas na Szeremietiewie, budowany od 2011 roku, według stanu z początku marca był gotowy w 55 proc. Na Domodiedowie planowany drugi pas ukończono w 80 proc., ale wykonawca - firma SU-1 - ogłosił bankructwo.

W raporcie Rosawiacji oceniono, że oba pasy nie będą gotowe do maja, kiedy to planowane było ukończenie prac przed czerwcowymi mistrzostwami. Dwaj urzędnicy we władzach Rosji szczebla federalnego, proszący o zachowanie anonimowości, potwierdzili w rozmowie z „Wiedomostiami”, że wnioski raportu są trafne.

Jeden z tych urzędników zapewnił, że gości piłkarskich mistrzostw świata uda się przyjąć na obu lotniskach nawet bez nowych pasów.

Przyczyną opóźnień budowy na Szeremietiewie były, jak głosi raport Rosawiacji, problemy z przeniesieniem istniejących rurociągów, wykupem działek i trudnym geologicznie terenem. Prace nad dalszą budową nowego pasa będą wstrzymane na czas mistrzostw i może on zostać oddany do użytku nie wcześniej niż pod koniec roku. Do tej pory na budowę przeznaczono 55,5 mld rubli (967 mln USD).

Na podst. PAP